天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，他渴望訪問烏克蘭。教宗曾多次譴責已持續5個月的俄烏戰爭，並努力嘗試讓戰事結束。

教宗今天從羅馬飛往加拿大，在專機上與記者談話，他被問及未來有無可能訪問烏克蘭時回答：「我十分希望去（烏克蘭首都）基輔（Kyiv）。」

教宗本月稍早接受專訪時告訴路透社，他希望結束加拿大行程後，很快就能造訪莫斯科和基輔。克里姆林宮隨後表示，未就教宗到訪與梵蒂岡有實質接觸；烏克蘭則再度邀請教宗到訪。

過去不曾有教宗訪問俄羅斯首都莫斯科（Moscow），而且方濟各屢次譴責俄國入侵烏克蘭，上月他曾含蓄指控莫斯科發動「殘忍且無謂的侵略戰爭」。

教宗今天飛往加拿大亞伯達省（Alberta）首府艾德蒙頓（Edmonton），此次訪加，他將就天主教會寄宿學校涉及多起虐待原住民孩童的事件道歉。他在起飛後不久告訴記者：「這是一場懺悔之旅，這是此行的精神。」

此行也將考驗教宗的健康，膝蓋毛病使他必須取消7月初訪問剛果民主共和國與南蘇丹的行程，並迫使他最近使用輪椅和枴杖。

雖然膝蓋受傷，85歲的教宗仍愉快地與記者打招呼和開玩笑。一開始有人懷疑他會不會在機艙間移動，但他說「我認為我能做到」，並拄著拐杖正常行走。