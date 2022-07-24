汪小菲去年11月和大S離婚後，就跟小14歲女星張穎穎傳緋聞，還被狗仔葛斯齊公開婚內曖昧其他女子的照片，一度引起軒然大波。昨（23日）晚間汪小菲在抖音開直播，突然在1萬多名網友面前哭訴思念家人，被部分陸網吐槽根本在暗黑前妻。

汪小菲昨晚在直播中被網友關心家人的現況，眼睛突然泛紅並閃出淚光，有感而發地表示：「我好想他們，他們應該放暑假了，本來想讓他們回來一段時間，可是協商了半天，也沒有成功，沒辦法，但是我會繼續努力，奶奶也很想他們。」這番話被解讀暗指和大S沒有達到共識，不過汪小菲隨後又稱家人在暑假要上補習班，課業也很重要，似乎能理解現階段不能見面的原因，但從汪小菲的神情中能看出無限的思念。

此外，還有很多網友勸汪小菲找個真心相待的伴侶，要他離開張穎穎，汪小菲則感嘆：「我這個人就是太實在了，對朋友或者家人總是毫無保留，現在我終於明白了，一定要有所保留，不能傻乎乎的被別人算計了，還在給人家數錢」這番話雖沒指名道姓，但被陸網解讀在暗指與張穎穎的關係。

被問到感情，汪小菲感嘆自己太實在，現在學會不能傻呼呼被人算計。（圖／汪小菲抖音直播）

汪小菲在直播中祭出苦情計，引起正負評價，有網友能體會汪小菲思念家人之苦，但也有網友吐槽他在博取同情炒作，還黑前妻大S，認為汪小菲若真的思念家人，可以自己飛回台灣探親。