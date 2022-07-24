台中市大甲區一處民宅24日晚上發生火警！消防局指出，一名年約50歲的男子，全身有30％燒燙傷，當消防隊抵達時，他已逃出被送醫急救。警方表示，該男子疑似想不開，自己開瓦斯點火；但起火原因？正由警方和消防局火調人員，進一步調查釐清中。

消防局指出，台中市消防局今晚8時許獲報，大甲區錦上街116巷內有民宅發生大火；消防局派遣大甲、外埔、大安等三分隊、第五大隊，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員23名、義消19名；由大甲分隊長吳振國帶隊前往搶救，組長王明輝現場指揮。

消防局表示，當消防隊員射水滅火，屋外發現一名年約50歲的男子，雙手臂及背部約30％二度燒燙傷，但意識清楚，救護車立即載到往大甲光田醫院急救中，財物損失約5萬元。

消防局人員說，起火現場是1樓磚造平房，當時該男子已逃到屋外，自訴想不開，就開瓦斯引起火災造成受傷；屋內有一桶約4公斤液化石油氣鋼瓶，消防隊員迅速撲滅火勢，起火原因？疑似人為因素所引起；火勢造成臥室及廚房全面燒燬、但無法確認何物所燃燒？

警方強調，真正起火原因及相關案情，正由警方進一步調查釐清中。

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