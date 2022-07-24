1名飲料店員工稱某日店內來了1名女子突然朝女店長亂打，罵女店長是小三後離開，老闔事後到現場了解原因，竟直接賞店長一巴掌說「為什麼要背叛我」，該員工後來才得知店長早已當老闖小三多年，但店長卻又在外當其他男人的小三，該員工最後崩潰說「我家店長是小三專門户」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他在飲料店工作，某次收店後，1名陌生女子衝進店内朝女店長亂打，該女子一直罵店長是小三，不斷摔物品、罵人後就離開，原po後來聯絡老闆，老闆到場後了解情形，竟直接衝到廚房賞店長一巴掌，並哭說「為什麼要背叛我」，原來該店長早就是老闖的小三。

1名女子朝女店長亂打，指對方是小三，老闔事後竟直接賞店長一巴掌，該員工後來才得知店長早已當老闖小三多年，但店長卻又在外當其他男人的小三。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說，原來店長早就當老闖的小三許久，卻又在外當另一男子的小三，因此另一男子的正宮才會到店內大鬧，老闆得知後才知自己也被店長騙了，原PO說在場的其他員工當下全都傻眼了，後來老闆要求全部員工不能跟老闆娘說，原PO將此事分享在網路上，笑說「我家店長是小三專門户」。

其他網友粉紛留言「不知道店長明天會不會上班，期待後續」、「店長夠專業有練過」、「會不會妳直接升店長」、「訊息量爆炸」、「真刺激」、「比八點檔精彩」、「店長夠專業有練過」、「不知道您在哪裡高就?想去飲料喝看」、「請問這是哪一齣戲的片段啊，演員演技不錯」。