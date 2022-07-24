禮讓行人真的是讚爆！騎士行經台北市重慶北路3段與民權西路路口時，因發現有行人走在斑馬線上，欲通過路口，便停下等待路人通過，然而，期間卻有不少機車直接右轉通過未禮讓行人，騎士的行為也被推輪椅的女子舉起大拇指「比讚」；網友也直呼「原PO很棒。他做了90%台灣人做不到的事」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段14秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市大同區重慶北路3段與民權西路路口，一群機車欲右轉上台北橋，提供行車紀錄器的騎士也在當中，然而，路口有位媽媽騎腳踏車載女兒，以及對向也有推著輪椅的女子要通過路口，但約有6輛機車卻未禮讓行人，直接右轉上台北橋。

不少機車騎士未禮讓斑馬線上的行人，直接右轉通過。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

拍攝影片的騎士則是乖乖停在斑馬線旁，等待路人通過，其中推輪椅的女子先是舉起右手示意要通過斑馬線，但還是被幾輛機車闖了過去，女子看見騎士停在一旁，讓他們安全通過，便舉起大拇指「比讚」謝謝騎士的禮讓。

影片一出，網友紛紛留言表示「禮讓行人真的是讚爆」、「原PO很棒。他做了90%台灣人做不到的事」、「這樣很好啊，路人友善回應」、「給行車意識超讚的原PO掌聲」、「你的作為值得給你千千萬萬個讚」、「大家不管騎車、開車都儘量能讓路人就讓」、「可見這種行為在台灣根本罕見」。