6架試飛C919機齊聚上演大象漫步

廣受大陸民眾期待的C919大型客飛機，在圓滿完成全部6架試飛機的試飛任務後。C919製造商中國商飛公司隨即公布了一部2分多鐘的宣傳片，讓6架C919試飛機首次同框出境，在試飛院進行「大象漫步」，展示該國產客機完成以來最壯觀的場面。

所謂「大象漫步」，是軍事戰機常用的展示方式，指戰機在跑道或者滑行道上用最小間距、首尾相連的密集列隊進行滑行。（圖／中國商飛視頻截圖）

《IT之家》報導說，C919取證工作正式進入收官階段後，開始全力向取證衝鋒。24日中國商飛放出一部2分多鐘的宣傳片，6架C919試飛機首次同框出境，在試飛院進行「大象漫步」，滿足熱情網民們對即將進行商業飛行的C919的高度期待。

其實所謂「大象漫步」，是軍事戰機常用的展示方式，指戰機在跑道或者滑行道上用最小間距、首尾相連的密集列隊進行滑行，往往作為大規模集群化演訓活動的開場式，或者是藉此展示軍事實力。

中國商飛公司透露，C919已有28家客戶的815架確認或意向訂單，其中東航已採購4架，單價約6.53億元人民幣。（圖／中國商飛視頻截圖）

報導指出，C919大型客機是中國大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，158-168座，航程4075-5555公里，2015年11月完成總裝下線，2017年5月首飛。

2019年起，6架C919試飛機先後在上海、閻良、東營、南昌等地進行飛行試驗，開展了一系列地面試驗和飛行試驗。2020年11月，C919獲得型號檢查核准書(TIA)，全面進入局方審定試飛階段。今年6月14日，工信部副部長徐曉蘭最新透露：「C919大飛機取得重大突破，即將取證交付！」

中國商飛公司透露，C919已有28家客戶的815架確認或意向訂單，其中東航已採購4架，單價約6.53億元人民幣。