1名人妻小芳（化名）長期與1名年長、擔任保全的鄰居外遇，本月該鄰居提出想幫小芳過生日，2人約到旅館後，他就全裸要小芳「吹蠟燭」（口交），把自己當作人體蛋糕，但他因有糖尿病史又吃壯陽藥，導致過程「馬上風」猝死，小芳事後通知櫃台送醫仍不治，目前男子遺體已交給家屬辦理後事。

據ETtoday報導，警方表示該名保全本月14日下午2點到萬華某旅館開房間，之後小芳也進入該房間，之後小芳神色慌張地衝出房間，要求櫃台幫忙叫救護車，隨後就離開現場，警方最後循線找到她，她在偵訊時坦承與該保全是鄰居多年，一直維持著肉體關係，當天是保全要為她慶生才會約開房間。

小芳接受偵訊時說，當天該保全已經先吃了壯陽藥，在她進房間前，該保全就已脫光衣服要她進門後「吹蠟燭」（意即口交）、吃蛋糕（性交），2人之後一番調情，該保全就突然昏迷不醒、無法叫醒，她才驚覺大事不妙，通知櫃台後又怕婚外情曝光，才會離開現場。

檢方相驗後，據家屬指出該名死者生前有糖尿病史，卻不按時吃藥，年近60歲卻仍熱衷性事，經常流連聲色場所、沉迷酒肉，因此研判是「馬上風」猝死，檢方也沒有在死者身上發現外傷，房內沒有打鬥痕跡，因此排除他殺，遺體最後交給家屬辦理後事。