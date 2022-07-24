近日全台接連飆出歷史高溫，有網友到了高雄捷運站後發現沒有開冷氣。對此，高雄捷運公司回應，空調運轉時間是參考各站旅運狀況滾動式調整，且有搭配月台環風扇，最主要的列車溫度則是維持24度。

原PO在PTT發文表示，自己從台北南下高雄玩，想說搭捷運去旗津，沒想到捷運站卻似乎沒有冷氣、沒有空調，氣得怒轟可悲，「是怎樣？心裡上的暖就算了，連體感都這麼暖」。消息曝光後引發網路熱議。

對此，高雄捷運公司回應，公司自2008年通車以來歷經各項營運成本高漲，運量也因疫情大幅下降，造成營運負擔，14年來除了依賴高雄市政府長期大力協助，也靠著節能省碳、開源節流、多角化經營等消弭虧損。

高捷說明，基於服務旅客及考量公司營運，目前參考各站旅運狀況滾動式調整空調運轉時間，且搭配月台環風扇配合運作，期望維持一定的服務品質。高捷強調，月台離峰時段或許無法符合民眾期望，但最主要的列車車溫度「均能維持在舒適的24度」。