民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出碩士論文涉抄襲事件，總統蔡英文曾前往林的臉書留言「智堅辛苦了」。針對蔡英文過去擔任教授的人事檔案被歸類為國家機密最高等級「絕對機密」，須封存至2049年才得以解密，《美麗島電子報》對此做了民調「民主國家若有副教授升等資料，如國家最高等級機密，至少保密30年」，有73.1％的民眾認為不正常，僅14.8％的民眾認為正常。媒體人吳子嘉認為，蔡英文要倒大楣了，被林智堅害到。

吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中認為，本來林智堅論文門跟蔡英文沒關係，她卻聲援林智堅，喊加油啊，這就像是林智堅挖了個「糞坑」，蔡英文介入做什麼？根據該民調「民主國家若有副教授升等資料，如國家最高等級機密，至少保密30年」，竟有73.1％的民眾認為不正常，僅14.8％的民眾認為正常。

吳子嘉預測，下一次總統大選不管誰當選，第一個禮拜就是解密副教授升等資料，教育部若進行審查，如果有發現違造文書，到時蔡英文就慘了。他認為，蔡英文本來沒有事情，如今卻去管林智堅的閒事，該份民調顯示，有73.1％的民眾認為蔡英文不對，站在民意的對面，蔡英文要倒大楣了，被林智堅害到。