8月4日七夕情人節，是農曆7月第一個補氣的好日子，義凌宮的里莎老師在命理專欄《旺好運》發文表示，若想要告別過去、開啟未來，可以趁這天求財神、求桃花，許願都會特別靈驗，並分享5招開運法，為自己補運。

1.眉毛整潔、唇色潤澤，桃花財運跟著來

坊間都說「男看眉，女看唇」，眉毛是人的感情、情緒變化最關鍵的一個部位，尤其是男人，除了要把眉毛修整好，另外就是鼻毛不外露，否則就會漏財。七夕這天想求姻緣者，不論男女，當天一定要畫眉毛，畫眉毛就是代表搭鵲橋，鵲橋搭好了，姻緣與人緣自然會到。

而嘴唇在面相學中又稱水星，這是很多相士看桃花跟招財的重要地方，所以補上口紅、維持好氣色也相當重要。

2.脫殼改運

需要好事發生的人，可以提前為自己準備帶殼的花生，並從七夕當天開始，每天吃3到7顆花生，一直吃到8月15日月圓之日，這做法即為「脫殼改運」，象徵重生，改運後會有好事發生。

3.玫瑰花增運法

七夕當天可以在家中擺玫瑰花，若想要盡快找到好對象，或是想結婚的人，可以擺放紅色玫瑰花；單戀他人，想告白成功的話，可以擺白色玫瑰花；需要招財運的人，可以擺黃色或橘色玫瑰花。

4.「赤小豆」招桃花防小人

單身者可以到中藥行買7顆「赤小豆」，搭配開水吞服，不但能夠增加姻緣運，還能夠防小人。

5.七夕洗頭，好運從頭降臨

七夕這天不管男女都一定要洗頭，可以利用晚上5點到7點的時段洗頭，不僅可以招來好桃花，也可以帶來好運，建議選擇帶有花香或是果香的洗髮精洗頭，如玫瑰花、薰衣草等，除了招桃花也能招來滿滿財氣。

若長期感到運途不順遂，老師也分享4招加強版改運秘訣，建議從七夕開始，透過節氣的運轉搭配食物補強。第一招是吃紅棗，七夕這天時序已經進入秋天，陽氣漸弱而陰氣漸盛，吃紅棗可以讓自身紅紅火火；第二招是把紅棗、花生、桂花、蓮子煮成甜湯，分享給你在意的人一起食用，可以彼此甜甜蜜蜜。

第三招超適合給長期覺得運氣不好的人，煮蓮藕及芋頭，叫作「偶遇（藕芋）」，讓你出門在轉角就會偶遇愛人與貴人；第四招是給更想要開運的朋友，到水果行買帶殼龍眼，在下午3點到5點間食用，除了可以補腎氣，更是讓身體回春的好方法。