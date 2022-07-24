女星張家瑋曾參演《風水世家》、《大時代》、《多情城市》、《黃金歲月》等多部八點檔，更因為擁有魔鬼身材，被封為「本土劇真人娜美」，演技優秀的她斜槓當起youtuber，大方公開八點檔演員的薪水，近日她拍戲空檔和同組演員一起拍熱舞短片，畫面太過性感，讓網友直呼：「流鼻血了」

張家瑋日前揪《黃金歲月》中的胡嘉愛一起拍攝短片，兩人在影片開頭比出流行的倒V手勢，張家瑋穿著絲質白色貼身洋裝，胡嘉愛穿著藍色蕾絲洋裝，一身材火辣一個氣質典雅，過程中張家瑋隨著音樂賣力挺胸，渾圓曲線全被網友看光，她還做出撫摸身體的性感姿勢，兩位女神合體，辣到網友受不了，紛紛留言：「戀愛了」、「仙女下凡，好美喔」、「長輩一直ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的」、「流鼻血了！」、「魔鬼般的身材，請不要這樣晃動」、「家瑋姐姐好迷人」也有粉絲調侃「感動...不對，是動感的ㄎ一ㄤ美再現江湖了」

張家瑋外型迷人，私下個性豪爽不做作，日前她到嘻小瓜家拍短片，開頭和嘻小瓜說要喝黑雨芋園茶，被告知沒有這個茶之後，張家瑋嬌哼說：「喔齁喔以蝶、喔齁亞美蝶」，聲音令人浮想聯翩，讓嘻小瓜一把推開她直嗆：「喔你去死啦！」不計形象的搞笑讓許多粉絲笑翻，被虧「這聲音怎麼這麼適合進軍AV」，張家瑋內文中表示，感謝嘻小瓜媽媽願意借店給他們拍攝影片，同時不忘推薦他們家商品好喝料多又實在。