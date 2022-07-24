亞洲盃男籃錦標賽24日進行最後的冠軍決賽，一路保持兩位數領先優勢的澳洲，竟在讀秒階段被黎巴嫩追到只差1分，可惜黎巴嫩最後1秒的超大號三分球沒進，澳洲仍以75比73驚險拿下今年亞洲盃冠軍，黎巴嫩屈居亞軍，紐西蘭則以83比75逆轉擊敗約旦搶下季軍。

澳洲上半場就把領先差距擴大到16分，不過黎巴嫩也靠阿拉基、海達爾兩人火力逐漸追近，上半場結束，澳洲以38比28領先；來到下半場，澳洲始終維持著10分上下領先，可是黎巴嫩打到比賽最後關頭，決定發動最後一波凶猛反攻。

查冒最後1分32秒完成三分打，黎巴嫩追成66比72，阿拉基先在最後50.9秒3罰中2，接著最後11.2秒切入放進兩分，差距僅剩兩分，澳洲最後8.7秒雖靠普洛克特兩罰俱中，但阿拉基最後5.3秒投進大號三分球，黎巴嫩僅落後1分。

黎巴嫩理所當然把對方送上罰球線凍結時間，維格最後4秒站上罰球線穩穩罰進第一球，第二罰卻沒有罰進，海達爾搶到防守籃板，一路推進到中線附近出手超大號三分球，可惜黎巴嫩沒有像是當時約旦絕殺三分球的強運，只能無奈吞敗。

而在季軍賽，前3節一路落後的紐西蘭，卻在末節橫掃24分，且只讓對手單節進帳9分，紐西蘭83比75逆轉擊敗約旦，史密斯米爾勒攻下全場最高25分，法倫索恩也拿19分，提明斯12分；約旦以霍瓦斯與小阿巴斯各有19分最高。