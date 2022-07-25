日本九州鹿兒島的櫻島火山今天傍晚噴發，日本氣象廳（JMA）發布最高等級警報。當局呼籲數十名民眾撤離家園，但表示目前尚未傳出災情，也不預期火山會大規模噴發。

電視畫面顯示，晚間8時（台灣時間晚間7時）剛過，鹿兒島的櫻島火山噴出熔岩和黑暗的火山灰。這座火山經常噴出煙霧和火山灰，是當地一個主要旅遊景點。

在噴發前，當地即為3級警戒，禁止人員進入山區。氣象廳今天將警戒提高到最高的5級，呼籲民眾疏散，但表示不預期火山會大規模噴發。

氣象廳說：「距櫻島火山口3公里內的有村（Arimura）和古里（Furusato）兩村住宅區…應處於高度警戒狀態。」根據鹿兒島市資料，兩村共有居民77人。

日本內閣官房副長官磯崎仁彥表示，尚未傳出今天的噴發導致災情。

櫻島火山噴發後，日本核能監管機構稱，位在火山西北約50公里處的仙台核電廠未發現任何不正常情況。

晚間10時左右，即噴發後兩小時，日本政府發言人稱，當局未接獲任何損害報告。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110724