面對酷暑、熱浪來襲，台中冰淇淋名店與消費者攜手抗暑！其中，「塔拉朵冰淇淋」祭出9月底前，「平日」氣溫超過33度，冰淇淋兩球含甜筒原價170元，特價只要100元；「寶格冰淇淋」則推出隱藏版新品「西西里檸檬氣泡咖啡＋蜜漬檸檬牛奶冰淇淋」搶市！

塔拉朵被稱為最具台味的義式冰淇淋，不僅與全台各地小農合作，包括埔里大坪頂百香果、台中外埔火龍果、枋山芒果、社頭的芭樂、花蓮的西瓜等，每一口都吃得到台灣特有的水果風味。

塔拉朵除了冰淇淋迷人，位於台中市英才路上的冰淇淋店，最受網友瘋傳的，就是一座巨型冰淇淋泳池，網友笑稱是「在冰淇淋泳池旁吃冰淇淋」，曾創下單日賣出1500球的驚人紀錄，也吸引知名藝人楊謹華、任賢齊等人到訪。

塔拉朵不僅曾進駐星宇航空貴賓室，現在也受邀登上長榮航空！

隨著七夕情人節的腳步接近，塔拉朵為了搶攻情侶、閨蜜、手帕交的心，祭出4公分厚度的冰淇淋鑄燒舒芙蕾下午茶套餐，鬆餅頂層鋪滿糖霜，並點綴著牛奶、抹茶冰淇淋，以及特製水果杯，舒芙蕾猶如雲朵般蓬鬆綿軟、雪花般入口即化、有鑄燒味香氣撲鼻，內餡濕潤綿密，搭配純正北海道牛奶冰淇淋，打中女孩們的心，再搭配2杯繽紛氣泡飲，更是讓所有女孩融化。

另外，7月份是檸檬盛產期，酸甜爽口的檸檬風味產品，也是民眾夏日消暑的首選。隱身在台中西區的貴婦冰淇淋品牌「寶格冰淇淋」，推出隱藏版新品-微酸盛夏甜蜜套餐「西西里檸檬氣泡咖啡＋蜜漬檸檬牛奶冰淇淋」吸客！

寶格冰淇淋表示，「西西里檸檬氣泡咖啡，採用當季屏東產地種植檸檬，搭配現壓濃縮咖啡及特調氣泡飲，酸甜中氣泡帶出咖啡濃郁香氣，冰涼入口，紓解夏日高溫的黏膩感。

寶格強調，「蜜漬檸檬牛奶冰淇淋」不同於一般義式雪酪偏酸的風味，是以牛奶為基底，加入蜜漬檸檬果乾及新鮮檸檬汁，此種創新作法，使冰淇淋口感滑順且保有檸檬的酸甜清香！新品期間限定，即日起至8月底！