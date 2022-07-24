海巡署2000噸巡護船台南艦在7月12日遠航帛琉，剛好與美日聯合演訓的時間重疊，令人聯想「是否台南艦也一起訓練」，但是目前找不到相關證據，美、日的官方消息也沒有提到，是不得其門而入，還是僅觀禮未入席呢？

中華戰略學會研究員張競博士在臉書上表示，他已被多個媒體詢問臺南艦遠航帛琉的問題，是否曾秘密與美日聯合演訓，張競僅說：「這要去問海巡署啊！」

他進一步解釋，從7月15至7月19日，帛琉附近海域確實曾舉辦過跨國聯合演習，代號名為「太平洋夥伴2022」(Pacific Partnership 2022)，日本海上自衛隊(JMSDF)已在官方臉書頁面公佈此事，也附上7月19日演訓的照片，其中沒有台南艦。

而在海上自衛隊的正式新聞稿中，雖然列出了參加演習的各國兵力與艦名，但是依然沒有臺南艦，基本上在檯面上，真的看不出台南艦與這場跨國聯合演習有任何關係。

再比對美國海軍所發佈新聞稿，還是看不到任何我方海巡艦參與其事的線索。

張競表示，現任政府總是說「目前是台美、台日關係最佳的時期」，依據現任政府的風格，要是真的能夠牽扯到與美日往來，特別是「第二海軍」與「聯合演習訓練」，應該是極度高調的敲鑼打鼓宣傳，但是等到真正派艦前往相關海域時，卻是異常低調，實在是有些反常。

帛琉是中華民國的邦交國，我們具有官方身分的公務船前往當地，是不必低調與迴避身分的。為何台南艦要迴避行蹤前往？透露出很不尋常之政治徵候，究竟是整個大格局有所翻轉，抑或是暫時性之逆流，大家不妨思考一下。台灣對於國際政治氣象觀測與預報，經常把主觀意識凌駕於客觀徵候之上，往往出現判斷偏差。這種低度敏感性之跨國操演課目，假若我們都還不得其門而入，那麼我們更要嚴肅面對情勢發展變化前景。