女星周秀娜曾拍過寫真，臉蛋標緻又有D罩杯，被封「香港乳神」，她日前出席第40屆香港金像獎，以一襲全身透視的黑色禮服亮相，成為紅毯第一美。一名大陸女子也跟風穿上淘寶同款，未料身材條件差距過大，變成東施效顰。

周秀娜17日以電影《馬達‧蓮娜》角逐影后，走紅毯時，她配戴高級蛇形珠寶、穿著黑色透視禮服，從胸前一路裸到腰間，美背和腿部也都只有薄紗，前凸後翹的好身材若隱若現，讓不少觀眾看得臉紅心跳，也成為紅毯最辣女星；不過周秀娜其實很擔心走光，時不時低頭整理服裝，受訪時也忍不住自嘲：「因難得穿得這麼淑女加上裙子不好穿上身，因此走路時特別小心，也擔心裙擺太長踩到自己」，強調有先做好防護措施，並透露為了這件禮服，兩個禮拜前就在加強運動、調整飲食，才能展現最好的狀態。

想不到淘寶網出現周秀娜的同款禮服，且非常便宜，僅要價39元人民幣（約新台幣172元），有一位大媽被燒到便下單，試穿後感到非常滿意，將自己的買家秀傳到網上展示，留言：「寶貝已收到，質量很好，非常性感，下次還會再來」，不過明眼人一下就能看出，淘寶貨的做工較為粗糙，加上大媽的身材比周秀娜還肉感，因此兩人穿起來的氣勢有如天壤之別。