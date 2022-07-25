民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出碩士論文涉抄襲事件，又發生他在新竹市長任內，棒球場斥資近12億元整修，才開打兩天，已經造成4名球員受傷，被質疑「糟如古巴」。如今傳出民進黨內有人要挑戰林智堅？民進黨前立委郭正亮透露，「現在就是卡住，看要不要放手」，事實上 ，立委鄭運鵬和前立委鄭寶清都是很好的人選。

郭正亮24日在政論節目《TVBS戰情室》表示，論文門是人格問題，一般基層民眾不一定有這麼深的感覺，可是新竹棒球場真的影響非常大，有很多人在意，因為林智堅在新竹市長任內7年，被媒體塑造得太好了，一直覺得這個市長很有能力，因此，新竹棒球場爭議對林智堅是很大的挑戰。

郭正亮認為，論文就有點接近個人的事，但是因為教育界、學術界很在乎，這是不一樣的，而論文這件事後面有一個台大審查會，公告審查結果的時間可能在9月中，不過，那時桃園市長選戰已經開始登記了，登記後如果審查結果對林不利，會有人用這個主題懷疑林的人品，這就非常嚴重。

主持人問，聽說黨內有人要挑戰林智堅？郭正亮透露，現在就是卡住，看要不要放手，事實上 ，立委鄭運鵬和前立委鄭寶清都是很好的人選。

另外，郭正亮也爆料，台大論文事件發生之後，調查局長已經跟余正煌見過兩次，至於談話內容，余不願意說，但余說，他只要能夠到台大，會說出全部的實話。