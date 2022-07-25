不少人都希望有張娃娃臉，讓自己看起來比實際年齡年輕，但中國大陸卻有一名27歲男子因為娃娃臉而找不到工作，他頂著大太陽四處找工作卻碰壁，以及家有中風老父要撫養的身影與消息曝光後，獲得許多大陸網友關注。

綜合陸媒報導，廣東茂名最近出現一名身材矮小、臉龐看起來像小孩的男子，拖著行李箱在街上來回奔波。附近居民見他逗留多日，於是上前攀談，這才知道這名「少年」已經27歲，而他頂著夏日豔陽在街上遊蕩的原因，也只是想找個工作養家。

男子表示家有中風老父要照顧，非常需要一份工作養家。（圖／翻攝自微博）

男子表示，他只是想在當地找份工作，不論是正職或打工都好，因為他非常需要錢來照顧中風的父親，無奈老闆們見他外表稚嫩，根本不相信他已經27歲，因此才會流連在街上找打工機會。男子也透露，身上錢已所剩不多，也捨不得吃飯，更不敢向家裡要錢，說完就進入下家公司準備面試。

男子「為臉所害」的消息曝光後，讓大陸網友一陣鼻酸，紛紛表示想幫男子找工作，另有遇過男子的網友透露，對方正臉雖像小孩，但從後面看，卻又像個一頭白髮、身材結實又駝背的中年男，男子還曾自嘲：「我年齡大，身體小！」讓人會心一笑又不免感到些許悲傷。

更多 CTWANT 報導