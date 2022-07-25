置身於議論胃酸過多性消化不良及胃酸過多的所有媒體喧囂聲當中，讓人很容易輕忽一項惱人卻顯而易見的事實：胃裡之所以有胃酸，是因為它應當出現在那裡。

胃酸並不是在人們享用過義式辣味香腸披薩後，胃部用來懲罰大家的某種令人困擾的物質。胃酸在消化過程中扮演著各種極為重要的角色。沒有胃酸，我們的消化狀況及整體健康注定會有所損傷。

促進關鍵營養素的消化與吸收

許多營養素，例如：蛋白質的胜肽與胺基酸成分、礦物質（包括鐵、銅、鋅與鈣），以及維生素B12與葉酸，它們的消化與吸收全都仰賴適量的胃酸。胃酸是透過完美調整胃部的pH值（酸鹼平衡），以及刺激胃部自身的消化酵素（亦即胃蛋白酶）發揮作用，來達成這項目的。

如果因為胃酸不足使得早、午、晚餐無法消化，我們就無法吸收來自大自然的那些食物當中的營養素。如果我們因為消化不完全而長期營養吸收不良，如何能期望自己一直維持健康？

消化存在的目的，是將完整的食物分解成其中所蘊含的營養成分，使其可以輕易地被吸收進入血液之中──我們的胃透過許多重要的方式開啟了這項過程。

真正長期胃酸過多的情況十分少見

就許多必要營養素而言，這項分解程序的發生只有在範圍狹窄的相對酸度內，才能夠達到最佳效率。如果胃酸太少，分解營養素、使得營養素變得易於吸收所必需的正常化學反應，可能就無法發揮最大的效能。

這種情況一旦持續很長一段時間，可能會導致選擇性營養失調的情況，進而可能對各種重要的身體功能產生不利的影響，而且其中許多功能根本已經脫離消化系統的範圍。

隨著時間流逝，這可能會引發各種疾病，例如：貧血、骨質疏鬆症、心血管疾病、抑鬱症與其他許多病症（如果有某位女性患有骨質疏鬆症這種骨質不斷流失的疾病──部分是因為鈣質吸收不良──結果她的胃酸量卻是正常而非過低的話，我們的護士與技師總會感到訝異，因為這實在太少見了）。

在另一個極端的狀況，胃酸太多確實可能侵蝕掉消化道的組織，導致潰瘍的發生，但是，真正長期胃酸過多的情況十分罕見。

(本文摘自《胃酸疾病完整療癒聖經》/ 柿子文化出版)

【內容簡介】

「既然我的胃酸已經『多到逆流』進食道，為什麼醫師還說我消化不良？」

「既然胃酸會隨著年紀愈大而製造得愈少，我都五十好幾了，胃食道逆流為何不會好？」

早在100前就發現的真相──

90%胃灼熱、胃食道逆流的人都胃酸不足！

胃酸專家及預防醫學大師──強納森博士，根據50年臨床經驗，提出一個早在100年前就發現卻被嚴重忽略的真相：絕大部分胃食道逆流的人，都有胃酸分泌不足的症狀，而不是胃酸過多！在他「實際檢驗胃酸分泌」的數千名個案中，90%胃食道逆流的人，事實上都胃酸過少。

【作者簡介】

強納森•V•萊特醫學博士 Jonathan V. Wright M.D.（N.D. hon）

泰奧馬自然醫學診所（Tahoma Clinic）創辦人和醫療總監（medical director）。

哈佛大學人類學學士，密西根大學醫學博士。有四十餘年自預防醫學臨床經驗，受西醫學基礎教育的他，其一生研究重心卻都在「師法自然」，自一九七六年以來，積累了超過五萬份關於飲食、維生素、礦物質、植物藥草和其他天然物質的研究論文，從中他開發了非專利藥物（非「藥物」），以治療健康問題，是美國自然療法的先驅及領導者。自一九八三年來，萊特博士一直在向美國、歐洲、日本等數千名醫師教授自然療法。

喬納森博士研究胃酸與健康、老化的關係已逾五十年。

獲獎記錄

★1988年→美國名人堂 醫學貢獻醬

★2001年→鮑林營養生化理念推展貢獻 終身榮譽獎

★2003年→營養學之父 榮譽獎