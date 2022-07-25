退役美國軍官指出，在討論如何協防台灣時，各界的焦點往往放在為先進武器提供資金，或應制定何種作戰計畫等，但俄烏戰爭卻暴露出美國的「根本性缺陷」，即目前軍事武器的庫存和量產能力不足，且該問題無法靠戰時體制解決，否則光是經濟危機就「足以瓦解美國公眾為台灣而戰的意願」，甚至導致全面崩潰。

退役美國陸戰隊少校、軍事與國家安全分析師福斯林（Carl Forsling）投書軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）表示，雖然俄烏戰爭規模無法與未來可能的美中大戰相比，但光是為烏克蘭提供武器，就已暴露美國刺針（Stinger）與標槍（Javelin）等飛彈生產能力不足的缺陷。

且若未來於台海與中國大陸爆發戰爭，消耗量最大的將是戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈、海軍打擊飛彈（NSM）、標準6型（SM-6）多用途飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）等高等級武器，而這類設備的庫存只會更少、生產只會更困難，屆時還得面臨台灣難以維持半導體出口的供應鏈災難。

就算允許美國總統要求民間企業生產國防必需品的《國防生產法案》（Defense Production Act）能減輕軍事供應鏈壓力，但也會加速對相關企業的破壞，並導致一場「經濟災難」，影響程度遠高於目前俄烏戰爭造成的通膨，「光是經濟衝擊就足以瓦解美國公眾為台灣而戰的意願」。加上因戰爭飛漲的政府支出和本就高昂的國債，美國經濟恐不只「衰退」，更將面臨「崩潰」。

福斯林指出，若美國有意認真面對中國大陸威脅，就得維持關鍵武器的生產線運作，或至少提前做好迅速重啟量產的準備，並鞏固數十年來大量轉移至海外的民間工業基礎；再加上須準備承受美中大戰帶來的經濟衝擊，所有措施都需要政府有效控制預算運用，並讓美國人做好覺悟，即自由確實不是免費的。