在美國ＦＯＭＣ議息大會前夕，市場傳出通膨正有效降溫，Fed可能升息二碼的消息，結果道瓊指數大漲七五四．四四，美國六大指數全面大漲，標普大漲二．七六％，Nasdaq大漲三．一一％，費城半導體指數大漲一二三．五七，漲幅達四．六一％，這是今年以來經歷了漫長跌勢、罕見的一記長紅大漲，這可能是多空重要分水嶺。

股、債市反攻的臨界點

上一期我在《先探》提及，美國ＣＰＩ是一個敏感指標，六月看到五月的指標衝到八．六％，市場驚呆了，道瓊指數在接下來一周大跌超過三千點，費半指數也出現排山倒海巨大跌勢，七月再見到六月ＣＰＩ又衝到九．一％，這個數字又見新高，但市場只有短暫的惶恐，股市並不驚慌，這是因為市場對通膨降溫已有心理準備，大家看到的九．一％是最高的數字。

ＣＰＩ來到最高點後，最後一道功課是美元，上周我提到美元回檔，股市的肅殺就告一段落，美元指數在十四日創下一○九．二九四的新高位置，帶動全球貨幣連帶跟著貶值，這其中，可能遭到俄羅斯斷氣的歐洲受到衝擊最大，歐元應聲貶到○．九九五，歐元比美元低，這是過去很少發生的事，就連英鎊也跌到一．一六元，亞洲貨幣以日圓的一三九．三八最可怕，韓元也一度到一三一六．三三，印度盧比貶到八○．二四，新台幣也瀕臨三○元關卡，已退守到二九．九六。

美元寫下一○九．二九四，也走到了極限，判斷市場榮枯的指標，除了ＶＩＸ（恐慌指數）外，美元的避險功能，也會是關鍵敏感指標，在市場驚慌的時候，投資人會賣掉手上的股票，接著拋出債券努力增加現金部位，這個時候多出來的現金，幾乎停泊在美元部位，美元需求增加，再加上美國升息，與世界各國不斷擴大的利差，美元愈是走高，股、債市壓力也會大增。

美元的避險功能愈強，股、匯市的表現就會走跌，這個情況要讓美元漲到一個極限，當美元漲高了，股市、債市跌多了，開始有人會賣掉美元，進場買進債券或股票，這個時候債券殖利率會往下走，股市也會從谷底開始反彈，現在市場正在進行這個循環，美元回貶是股、債市反攻的重要臨界點。

費半帶領其他指數反撲

十九日美元指數收在一○六．六八三，美元指數出現連三跌，先跌破五日線、十日線，正在回測月線的路上，這時候股市、匯市就出現上揚的走勢，資金從美元轉向股、債，這是今年跌勢中的第一道曙光，其實股市是敏感的領先指標，以道瓊指數為例，六月八日傳出ＣＰＩ八．六％的消息，道瓊指數從三三○八七狂殺到六月十七日的二九六五三．二九，道瓊創新低後，從此沒有跌破三○○○○點關卡，如今在三一八二七，已來到季線的門口，如果道瓊能順利攻上季線（三一九二○）的要塞之地，短線再破底機率會降低很多。

現在Nasdaq已攻上季線，大家熟悉的Apple十八日突然傳出縮減資本支出，股價一度重挫，但十九日又站上一五一美元，美國前十大科技股都擺脫底部一段距離，例如，Amazon最低一○一．三四，如今是一一八．三一美元，Meta最低跌到一五四．二五，如今是一七五．七八，Tesla也脫離六二○．五七美元低價一段時間，這次費半指數帶領大反攻，十九日大漲四．六一％，是很重要的訊號。

Nvidia最慘跌到一四○．五五美元，十九日大漲五．五三％，收在一六九．九二美元，市值回升到四二四八億美元，台積電ＡＤＲ也從最低七三．七四美元拉升到八六．四七美元，大家熟悉的科技股，例如ASML十九日大漲五．三五％，股價從四三一．四美元拉升到四九八．三六美元，拉升幅度不小，AMD從七一．六拉升到八五．八八美元，GFS從三七．六拉到四六．八五美元，彈升近二○％。

台灣的ＵＭＣ（聯電）ＡＤＲ十九日上漲三．四三％，日月光ＡＤＲ漲四．四四％，大致上已擺脫了危險期，即便是十八日市場傳出力積電經理人賣股票、有驅動ＩＣ業者認賠保證金，不履行長約，又指出鋼鐵廠今年會虧十億，明年再虧三○億，這些利空同時發布，力積電並沒有開盤躺平，最低三七．八元，並沒有跌破七月四日的三七．六五元最低點，這也告訴大家，進入下半年是利空測試底部的時期。（全文未完）

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