鹽水池（brine pool）的神秘面紗。

科學家在紅海海床上發現了一座約10.7萬平方英呎、約半個曼哈頓大小的鹽水池（brine pool），這座鹽水池堪稱「死亡池」，因為科學家說，每一個入池的生物會立即昏迷或死亡。

綜合科學網站「Live Science」、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國邁阿密大學（University of Miami）研究團隊6月底在期刊《地球與環境通訊》（Communications Earth & Environment）發布最新研究，團隊於2020年利用遠端水下車輛探索紅海海床，並且在沙烏地阿拉伯的紅海沿岸地區、水下約1.1英里深的海床上發現了一座面積達10.7萬平方英呎、約半個曼哈頓大小的鹽水池。

'Unlucky' creatures that enter rare Red Sea brine pools are immediately stunned to death https://t.co/Um68eExnUu — Live Science (@LiveScience) July 19, 2022

這種鹽水池因為缺乏氧氣、水中鹽份濃度高，因此相當致命，帶領研究的邁阿密大學海洋地球科學系（Department of Marine Geosciences）教授普爾基斯（Sam Purkis）說，「任何誤闖水池的動物將立即昏迷或死亡」，他說這種水池是「地球上最極端的環境」之一，部分魚類、蝦、鰻魚等就是利用這種致命鹽水池狩獵，這些捕食者會潛伏在水池附近，以無意間闖入的「倒楣鬼」為食。

Deadly pool discovered at bottom of ocean kills everything that swims into it https://t.co/uWdYIhTseu pic.twitter.com/GXYw9kAhTF — New York Post (@nypost) July 24, 2022

事實上這並非科學家首次發現鹽水池，過去30年來，科學家已陸續在紅海、地中海、墨西哥灣等海床上發現幾十個致命鹽水池，這座鹽水池之所以引發關注，是因為它距離陸地相當近，先前紅海發現距離岸邊最近的鹽水池為15.5英里（約25公里），這座鹽水池距離岸邊僅1.25英里（約2公里）。

鹽水池雖然被稱為「死亡池」，不過科學家反而認為，這類池水或許能讓人一窺生命在地球上的起源。

普爾基斯說，學界目前的理解是，生命起源於地球上的深海，幾乎可以肯定的是起源自「無氧」環境，他說深海鹽水池與早期地球的環境相當類似，雖然缺氧、鹽分高，但充滿了所謂「嗜極端生物」（extremophile）的豐富微生物群落，他說研究這類群落能夠一窺生命初出現在地球時的環境，或許能進一步指引科學家在太陽系內外的「水世界」中找到其他生命。