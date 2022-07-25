科學家在紅海海床上發現了一座約10.7萬平方英呎、約半個曼哈頓大小的鹽水池（brine pool），這座鹽水池堪稱「死亡池」，因為科學家說，每一個入池的生物會立即昏迷或死亡。
綜合科學網站「Live Science」、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國邁阿密大學（University of Miami）研究團隊6月底在期刊《地球與環境通訊》（Communications Earth & Environment）發布最新研究，團隊於2020年利用遠端水下車輛探索紅海海床，並且在沙烏地阿拉伯的紅海沿岸地區、水下約1.1英里深的海床上發現了一座面積達10.7萬平方英呎、約半個曼哈頓大小的鹽水池。
這種鹽水池因為缺乏氧氣、水中鹽份濃度高，因此相當致命，帶領研究的邁阿密大學海洋地球科學系（Department of Marine Geosciences）教授普爾基斯（Sam Purkis）說，「任何誤闖水池的動物將立即昏迷或死亡」，他說這種水池是「地球上最極端的環境」之一，部分魚類、蝦、鰻魚等就是利用這種致命鹽水池狩獵，這些捕食者會潛伏在水池附近，以無意間闖入的「倒楣鬼」為食。
事實上這並非科學家首次發現鹽水池，過去30年來，科學家已陸續在紅海、地中海、墨西哥灣等海床上發現幾十個致命鹽水池，這座鹽水池之所以引發關注，是因為它距離陸地相當近，先前紅海發現距離岸邊最近的鹽水池為15.5英里（約25公里），這座鹽水池距離岸邊僅1.25英里（約2公里）。
鹽水池雖然被稱為「死亡池」，不過科學家反而認為，這類池水或許能讓人一窺生命在地球上的起源。
普爾基斯說，學界目前的理解是，生命起源於地球上的深海，幾乎可以肯定的是起源自「無氧」環境，他說深海鹽水池與早期地球的環境相當類似，雖然缺氧、鹽分高，但充滿了所謂「嗜極端生物」（extremophile）的豐富微生物群落，他說研究這類群落能夠一窺生命初出現在地球時的環境，或許能進一步指引科學家在太陽系內外的「水世界」中找到其他生命。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。