星座專家唐綺陽分析7/25~7/31星座運勢，本周太陽進獅子，觸動固定星座T三角，會關注生命健康及理財等問題，對於戀愛或人際圈的煩惱更有感受。另外本周五（7/29）木星正式逆行，原本太自以為是的事物，要重新調整從長計議。

此外火星、天王星合入相位，這段時間消費慾望高漲，品味和審美觀念突然改變，要當心不自覺地花錢，並請教專業嘗試新的理財方法。另一個重要星象則是金星連動木星、土星，金牛座、巨蟹座、天秤座的朋友求職順利，有機會談定人生大事。而周一（7/25）、周二（7/26）時，水星、火星有相位，小心說話太直接、太衝動，還要避免花大錢、衝動性消費。

重要星象：太陽進獅子、木星逆行、火天合入相位、金星連動木土、水火有相位。

【工作注意：處女、天秤、射手、水瓶】

處女：退居二線默默觀察，會學到更多

天秤：工作頻傳捷報，有出名的機會

射手：做事遇阻礙，學習適當踩煞車

水瓶：工作遇到勁敵，以柔克剛

【桃花注意：雙子、巨蟹、獅子、摩羯】

雙子：感情狀況跟想像不同，平常心面對

巨蟹：跟感情對象，彼此有點不同步

獅子：感受對方的包容心，充滿感恩

摩羯：會遇到自負型的對象

【財運注意：牡羊、金牛】

牡羊：謹慎理財有成果，要守住

金牛：採買能力突出，CP值高

【健康注意：天蠍、雙魚】

天蠍：小心扭傷，注意足部安全

雙魚：養生有成，小心太過頭