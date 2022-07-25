三星將在7月25日發表全球首款3奈米製程晶片，首波產品除了聚焦在功耗和性能方面的提升，並供貨給中國大陸一家設計加密貨幣挖礦晶片的IC設計公司。三星雖然搶先台積電量產3奈米，韓媒卻為三星抱屈，直指日本和台灣的新聞媒體刻意貶低三星的成就，報導援引南韓市場人士說法，認為日本與台灣在半導體產業有合作設廠，因此故意貶抑三星。

韓媒BusibnessKorea報導，三星於25日發表3奈米晶片之後，計畫於2023年推出第二代 3 奈米晶片，而2奈米晶片將在2025年問世；不難看出三星企圖在技術實力上保持領先，迎頭趕上台積電。

台積電預計在本月或稍晚採用鰭式場效電晶體（FinFET）技術生產3奈米晶片，2025年發表2奈米晶片，才會導入三星現已使用的環繞閘極（GAA）架構。

報導指出，與此同時，日本和台灣的媒體都在貶低三星的成就。例如，日經近期表示，

南韓半導體業仍高度仰賴日本材料和設備，因此三星在先進製程技術很難超越台積電。還提到，三星 3 奈米晶片首位客戶是大陸加密貨幣挖礦晶片設計業者，以當前加密幣的市況來看，並不是能長期信賴的客戶。

此外，三星3 奈米晶片不是在擁有先進設備的平澤生產，而是選擇研發基地華城，代表3奈米首批量產規模相對較小。

台灣媒體也認為，南韓三星對台積電不構成威脅，因為5奈米製程良率未能提高，因此三星大客戶高通轉單台積電。台媒引用市場人士看法，三星當前要務是提高 3 奈米晶片良率，維持80% 至 90%水準，才能夠獲利，而這似乎需要花很長時間才能達標。

BusibnessKorea指出，南韓消息人士認為，日媒故意貶低三星的做法，是因為日本與台灣在半導體方面有合作設廠。台積電在九州熊本蓋晶圓廠獲日本政府補助，日方希望藉此重振當地半導體產業，台積電上個月也在日本茨城縣設立研發中心。