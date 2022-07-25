新竹棒球場落漆，中職會長面子掛不住？重建後的新竹市立棒球場22日啟用，連2天進行了2場中華職棒味全龍VS富邦悍將賽事，卻因場地不良造成4名球員受傷，CPBL中職聯盟(24日緊急宣布第3場延賽；而立法院副院長、中職會長蔡其昌的臉書發文也遭酸爆：「不是說重建後有天壤之別嗎？原來是天壤之別的爛」、「一個球場打到兩都，厲害了」。

新竹棒球場22日起展開味全龍主場三連戰，迎戰富邦悍將，首場賽事完售滿場，約1萬名球場進場同歡。總統蔡英文、前市長林智堅、前副市長沈慧虹、代理市長陳章賢、教育部常務次長林騰蛟、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人，也到場見證全新棒球場首場賽事。蔡英文致詞時說，味全龍是職棒元老球隊，球迷都會說「龍魂不滅」，去年味全龍回到職棒一軍舞台，而46年歷史的新竹棒球場也回來了。她也稱讚感謝蔡其昌會長，新竹市府及球團積極奔走協調，最後成功完成任務。

然而比賽進行的過程卻令所有人大驚失色，富邦悍將中外野手林哲瑄飛撲導致肩膀受傷，味全龍隊更傷了3名球員，其中三壘手劉基鴻被彈跳球打到手指，張佑銘跑壘時滑倒，比賽還沒打完就都提前傷退，還有「大師兄」林智勝在賽前練習時不小心在休息區跌倒，種種球場設計施工不良造成的意外接踵而來，不僅球迷心疼，CPBL中華職棒聯盟本身也看不下去，24日緊急宣布第3場延賽，8月的味全龍主場賽事將另覓場地舉行。

身為中職會長的蔡其昌面子難免掛不住，但仍在臉書發文表達他的關切立場：「上午經與市府、兩球團密切溝通討論後，決議讓新竹球場進行較完善的修正調整，今晚新竹味全龍主場賽事以延賽辦理。而八月的新竹主場賽事則依照市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，來給球員們更安全的比賽環境。」

新北市議員葉元之留言酸：「你前天不是才盛讚球場和之前有天壤之別，怎麼現在急於切割。」網友也不留情，「不說的話，我還以為職棒選手是去新竹球場玩沙的呢！謝謝林抄跑訓練球員如何在沙中找到白球後傳往一壘！把內野蓋成玩沙區，真的有創意啊！」、「其實對會長原本沒意見，不過替自家人擦屁股這不好吧！」粉專「政客爽」也質疑：「為什麼你身為聯盟會長都沒有事先為了保障球員，盡責去看球場有什麼問題？」

而PTT鄉民看到蔡其昌的反應也批：「沒空啦，在拼選舉」、「偷臭抄人堅，該當何罪」、「笑死，聯盟不用場勘？」、「新竹球場特例：禁打外野球」、「一個球場打到兩都，厲害了」、「笑死，那這麼趕啟用幹嘛，給你們作秀用嗎」、「丟臉，民進黨的人都這樣負責嗎？騙子」、「追加預算，政客開心，包商開心，做好再次剪綵發新聞稿，這就是有做事的政績」、「其實還有一招可以解套，解決提出說他受傷的球員。重新定義受傷」、「綠色是原諒的顏色」、「會長你不是說球場改建後『天壤之別』？原來是天壤之別的爛啊！」