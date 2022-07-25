國外某水族館疑似在辦活動，邀請比基尼辣妹直接下水伴陪紅龍，並且隨著音樂舞動身體。

現在都流行這樣賣魚？有男子在臉書上傳1段國外影片，影片中有間水族館在辦活動，請來2名比基尼妹直接浸在魚缸內，隨著動感音樂跪著熱舞，一旁還有「紅龍」以及其他小魚游來游去，也引起在場民眾拍照、錄影；網友一見罵翻「等等整缸的魚都翻了」、「我只想到交叉感染」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段26秒影片，影片中疑似在國外某家水族館在辦活動，其中最特別的是有2位穿著比基尼的辣妹跪在魚缸內，隨著動感音樂起舞，一旁還有「紅龍」以及其他小魚游來游去，立刻引起現場民眾拿起手機錄影與拍照。

影片一出，網友紛紛留言表示「該養魚了」、「請問這在哪裏？」、「魚真的太可憐了」、「那些魚好可憐」、「錢好難賺啊」、「你確定你看的是魚嗎」、「最近對水族類的很有興趣」、「魚不會去啄她們嗎？」、「現在都用這樣賣魚啊」、「店裡需要一隻美人魚」。

另外，也有網友認為「他是蠢嗎？你知不知道 那2尾紅龍多少錢」、「希望她私密處不要因為魚的細菌而感染了」、「我只覺得細菌多，這樣不會感染嗎？」、「等等整缸的魚都翻了」、「有考慮過紅龍的感受嗎」、「那些魚該不會隔天就完了吧！」、「工作者長期泡水，恐怕對皮膚不好」、「我只想到交叉感染」。