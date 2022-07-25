去年底因陳漫宣傳照飄「陰間風」而陷入「辱華」風波的時尚名牌迪奧（Dior），今年又再陷「抄襲」風波。數十名在法國的中國留學生7月23日下午在巴黎繁華的香榭麗舍大道的迪奧專賣店附近舉牌抗議，示威者抗議迪奧推出的一款最新的裙子款式挪用了中國傳統服裝的設計，但卻並未標明設計取材於中國傳統服裝。

July 23: Chinese students in Paris dressed in Hanfu 漢服 protested outside Dior Paris Champs-Elysées accusing the fashion house of appropriating the design of ancient China’s mamianqun 馬面裙 for a mid-length pleated skirt in its 2022 fall collection.



1/n pic.twitter.com/2rChyqy4hM — Byron Wan (@Byron_Wan) July 24, 2022

《法國廣播公司》報導，此次活動組織者之一的一名中國女留學生向記者表示，「我們平時特別喜歡中國的傳統漢服，最近一位網友發現迪奧的一款最新的裙子的款式與中國傳統的馬面裙十分類似，但是迪奧在韓國推出這個款式時卻並沒有說它來自中國文化，而且說它來自韓國，所以我們就非常生氣，我們在國內網絡發起了抗議活動，引發了很大的反響，但是，在國外大家似乎都不知道這件事！」

她還說，「我們還發現迪奧挪用他國文化並非首次，之前他們也挪用了羅馬尼亞的一個服裝款式，但是，因為羅馬尼亞人無力抗議，迪奧也沒有出來道歉。但是，我們中國人就不可以，我們熱愛自己的文化，這種款式的裙子叫做馬面裙，也被稱為是馬面褶裙，最早出現於宋朝。它的特點是兩邊都打褶，是對稱的，中間不縫合，是為了方便騎馬。它在中國古代一直到明朝都十分流行，而迪奧卻說這是他們自己的原創作品。其實如果迪奧承認裙子的款式來自中國，那麼我們只會表示歡迎。」

數十名在法國的中國留學生在巴黎繁華的香榭麗舍大道的迪奧專賣店附近舉牌抗議，指控迪奧推的一款裙子挪用了中國傳統服裝的設計。（圖／路透）

《法廣》致函迪奧公關部門，尚未獲得回應。

The Dior brand is accused of plagiarism on the traditional Chinese skirt "马面裙" (sold for 2980 euros on their site)



Young girls in Hanfu are protesting against this cultural appropriation by demonstrating in front of the Dior store in Paris.@Dior pic.twitter.com/Y5hutJ9qmI — 吴小平 (@SilingWu) July 24, 2022

報導說，就在中國留學生示威抗議的同時，也有捍衛中國人權的活動人士在現場舉牌抗議，舉著「裙子事小，人權事大」，以及「人權不可或缺」等標語，抗議北京在新疆以及西藏的作為。

迪奧抄襲中國傳統服裝一事雖然在中國大陸網路上激起反響，但法國網民對此卻不以為然，有網民調侃說，中國人總算知道抄襲別人不好了，算是一大進步。也有細心的網民發現，迪奧的推特帳號下的中文評論都是照抄的統一格式，這種現象也引來評論說，這種憤怒的情緒似乎不是發自內心。