湯智鈞(右二)。(資料照/取自World Archery官網)

台灣反曲弓混雙組合雷千瑩與湯智鈞組成的「師徒檔」，今天凌晨在射箭世界盃麥德林站混雙金牌戰，靠著加射階段2支10分箭，最終以5比4擊敗美國對手，拿下金牌。

台灣反曲弓代表隊這次出征在哥倫比亞舉行的2022年射箭世界盃第4站麥德林站，過程中歷經行李、弓箱迷航的風波，所幸2天後行李陸續抵達，順利趕上世界盃賽事。

「雷母」雷千瑩與湯智鈞這次名列反曲弓混雙第7種子，首輪免戰，次輪以5比1輕取土耳其，8強戰再以6比2淘汰法國，4強賽以6比0完封巴西，搶下金牌戰門票，金牌戰對手為美國組合的考夫霍爾德（Casey Kaufhold）與威廉斯（Jack Williams）。

雷千瑩與湯智鈞今天首局還在調整，以35比38讓出，積分以0比2落後，次局逐漸找回節奏，靠著連3支10分箭，以39比35扳平戰局。

第3局雷千瑩與湯智鈞表現更是強勢，以4支10分箭力壓對手的38分，率先以積分4比2聽牌，可惜隨後以37比38丟掉第4局，雙方積分戰成4比4平手。

進入加射階段，雷千瑩與湯智鈞都飆出10分箭，以20比19險勝，最終積分以5比4勝出。

台灣射箭代表隊在今年世界盃前3站累計進帳3金1銀2銅，且每站都有金牌入袋。

雷千瑩與湯智鈞在闖進射箭世界盃麥德林站混雙金牌戰後，確定至少銀牌起跳，兩人今天聯手拿下金牌，也是反曲弓混雙本季首面獎牌，湯智鈞賽後接受轉播單位訪問時開心地表示，之後將更有信心面對每場比賽。（編輯：陳彥鈞）1110725