近日震驚大陸社會的南京玄奘寺侵華日軍戰犯供奉牌位一事終於水落石出，根據南京官方發佈的最新通告，在玄奘寺供奉牌位的南京市民吳啊萍已經找到，她是一名患有精神疾病的護士，因為了解南京大屠殺的歷史後心理產生陰影，一直噩夢纏身，希望供奉5名侵華日軍戰犯來「解冤釋結」。

據南京市官方微信公眾號發布訊息指出，玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件發生後，南京市全面深入調查後發現，在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者為吳啊萍（女，1990年9月生，大學學歷），曾於北京某醫學院就讀，2013年進入南京某醫院從事護理工作。

經公安機關廣泛走訪調查後發現，吳啊萍供奉侵華日軍戰犯牌位屬個人行為，據其供述，她到南京後瞭解到侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生了通過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法；同時瞭解到美國傳教士魏特琳女士在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，想通過供奉幫其解脫。

2017年12月18日，吳啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人魏特琳）」6人名字，並謊稱是供奉牌位的朋友。2022年2月26日，一名女信眾到玄奘寺地藏殿尋找自己供奉的牌位，發現了侵華日軍戰犯牌位，並有遊客拍照。寺方隨即撤下5名侵華日軍戰犯牌位，要求嚴禁外傳，此後一直未向主管部門報告。2018年底，玄奘寺對地藏殿進行修繕，陸續將牌位全部撤下。2021年12月地藏殿修繕完畢後，牌位被擺回原處。今年7月21日，拍照遊客將照片發佈到社交平臺，被大量轉發，引起社會高度關注。

造成此一事件起因者吳啊萍則早已於2019年9月辭去醫院職務，前往五臺山某寺廟當居士。

南京官方透過微信公眾指出，此次玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位事件，南京市委、玄武區委及紀檢監察機關已依紀依規依法對相關責任人作出嚴肅處理，有大批官員遭到處罰。南京官方將深刻警醒反思，深刻汲取教訓，舉一反三、全面整改，堅決防止類似問題發生。