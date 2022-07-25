台灣近日的39度高溫令人難耐，相較極端天氣肆虐全球仍是綠豆小事，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，俄烏衝突持續干擾全球能源供應鏈，但極端高溫增加了對空調及能源的需求，與此同時，能源安全增加了全球應對氣候變化挑戰的緊迫性。

隨著全球加快向淨零碳過渡，在尋找可靠、可負擔的清潔能源上，投資者其實可以擔當更重要的角色，特別是以能源轉型作為投資主題，亦能專注於可持續發展的另類投資。

瑞銀指出，由於能源需求增加和多國做出脫碳承諾，能源轉型存在長期投資機遇，有利於負責任的化石燃料、可再生能源創新，以及新能源解決方案企業。此外，綠色科技、清潔空氣、減碳及能源效率領域也將成為主要受益者。長遠來看，氫能、碳捕獲、利用和儲存的投資機會凸顯。

在可持續發展的另類投資方面，瑞銀財富管理認為，對於能夠管理流動性不足風險的投資者來說，私募股權（PE）一直是專注於可持續發展的投資組合的組成部分，影響力投資可以側重於綠色科技和創新解決方案。

此外，台灣稱為避險基金的對沖基金，瑞銀指出，可以利用更多的工具，幫助投資者實現其可持續投資目標，例如，可以將資本配置在可再生能源和資源效率解決方案，也能對沒有能源過渡計劃的高排放、未有充分關注重大ESG 議題等企業，對沖基金可以做空相關股票，向公司經營團隊發出“不滿”的信號。