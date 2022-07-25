【愛傳媒翁佳音專欄】這幾天忙著打學生成績，有些失望，老番真的不會教。老番要求學生暫時不要跟當前學術命題走，先靜心嘗試理解文獻在講啥，然後結構想像復原文化社會史。可惜，老番講了一學期，還是沒讓人聽懂，這裡只好用比的，用寫的。

學生跟著主流觀點，講述荷蘭東印度公司的臺灣經營，其中一定會講到「烏魚子」。他們引用了《日誌》提到「不得在河流的上游用毒物或其他方式捕魚」等記載，說漢人用毒物掠烏魚，拉進來，唬爛去，臺灣花大財。

唉呦，我的老天鵝哦。你在溪口海邊放毒（tok）毒（thāu）看覓咧，有學問沒知識！

《日誌》的原意是指臺灣漢人老是在各地溪流上游放毒毒魚，展現了中國「竭澤而漁」的偉大傳統，致使臺灣港潭漁獲與沿海烏魚收穫量因之銳減，荷蘭東印度公司於是被迫制訂法律，公告烏魚幼苗在海邊繁殖的季節，一般人不得於上游下毒，以免妨害烏魚的生長。

不是放毒抓烏魚啦！學生所引的資料，我們若不一定只放在荷蘭東印度公司經營的劇本來看，那麼，我們就慢慢透過這資料，發現臺灣漢人毒魚的傳統還真悠久咧。

在清代，當目前學者一直在講清代番界線紅色藍色紫色時，「奸徒侵越內山抽藤、吊鹿、毒魚、燒鹹」，哇，原來番界外竟然有學術以外的熱鬧。這就是老番一直要學生先理解文獻在講啥的苦心，然而似乎徒然。管他的，老番啁啾鳥語、咿咿啞啞，還是繼續講。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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