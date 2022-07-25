職業美式足球聯盟NFL休士頓德州人隊的台裔加拿大籍新秀外接員梅奇三世（John Metchie III）今天宣布，自己被診斷出罹患一種可治療的白血病後，今年球季他不太可能出賽。

法新社報導，梅奇出生在台灣，父親是奈及利亞人，母親為台灣人。梅奇在一歲時全家搬到迦納，後來又舉家移居至加拿大。

休士頓德州人隊（Houston Texans）在今年4月的NFL選秀中，以第2輪44順位選中梅奇，他在大學時期則效力於美國的阿拉巴馬大學紅潮隊（Alabama Crimson Tide）。

22歲的梅奇今天透過聲明表示：「最近我被診斷出罹患急性前骨髓細胞白血病（APL，血癌的一種），這是最可治癒的白血病。」

「目前我正接受良好的醫療照護，精神狀況也很好，我希望在往後的某個時間點能康復。」

梅奇還指出：「由於這項診斷，本季我可能不會出賽。我的主要重點將放在自己的健康和復元。」（譯者：陳彥鈞）1110725