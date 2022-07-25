【愛傳媒呂自揚專欄】7月20日談《醉古堂劍掃》和《菜根譚》，事實上這二雜錄書我並不喜歡，雖有佳句，比例並不多。我1979年編著《歷代詩詞名句析賞探源》時，皆未參考。

貼文後欲收書時，把《醉古堂劍掃》翻了一下，忽然看到內有這首詩：

三春花鳥猶堪賞，千古文章只自知，

文章自是堪千古，花鳥三春只幾時。

這首詩很生動的寫出了古今中外，很多可穿越時空，歷久彌新，傳之長久，傳之千古的傑出文章著作，作者當時都只能孤芳自賞，少知音，遭排擠，很寂寞。

反看那些成群結幫，取媚庸俗，相互吹捧，佔盡地盤的芸芸之輩，實都如那三春花鳥，風光搖擺無幾時，很快就會在時空裡消失。

這是一首寫得很好的論文章詩。藝術家也是如此，梵谷是最著名的例子。我也寫有一首套用杜甫二句詩的〈論詩〉詩：

文章難夢千古事，得失寸心未必知，

莫似參禪空自語，歡喜知音共論詩。

7月20日的貼文，我回應錢鴻鈞教授留言說：「這些雜錄的書，皆各說各話，必然會有相互矛盾語，也不可能內容選句皆很好。而且時代不同，很多佳句也是無法適用所有人和不同情況。很多說教語已過時。我也有說，《菜根譚》有很多世故語，我也不贊成年輕人閱讀。閱讀這類書，當然都要有選擇性或批判性，都應只是當資料，選讀喜歡的好句。」

作者為作家

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