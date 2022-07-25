民進黨粉專留言。(取自林智堅臉書)

民進黨桃園市長參選人林智堅，先前爆出論文抄襲疑雲，風波尚未平息，近日又因新竹市棒球場花了12億整修卻品質低下遭轟，林在23日在臉書向球迷球員們致歉，民進黨粉專現身留言「辛苦了」，強調「場地完備，才會有更精彩的球賽！」，結果又引發大批網友撻伐。

林智堅該篇貼文談到，這兩天新竹市立棒球場的場地問題無論是從球迷的角度，或是球員的角度，都有相當大的改善空間，他也相信新竹市府團隊會以球員競技安全為最高原則，儘速進行場地的改善，讓大家重拾對於新竹市立棒球場的信心。

不過，該篇道歉文的底下則是罵聲連連，台北市議員徐巧芯留言「很多人在問為什麼新竹市的棒球場可以驗收通過，就像也沒人知道小智的論文怎麼可以可以驗收通過」、立委賴士葆質疑，「林智堅就因為常常看到你帶著工程帽穿梭其中，我才想問問我們捐尼加拉瓜9億蓋了一個MLB認證球場，請問新竹球場花了12億跟尼加拉瓜的9億差別在哪裡？治理能力在哪裏？ ​」

民進黨粉專則是留言，「辛苦了，場地完備，才會有更精彩的球賽！」，沒想到此則留言引發網友怒火，紛紛回覆「辛苦什麼？」「球員真的很辛苦」、「12億的資源，整修成這樣的棒球場，請問哪裡辛苦了?」「才會有更多球員受傷吧」、「辛苦？把人民的錢花了出這種結果？」「到底是誰辛苦了？」