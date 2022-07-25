多明尼加球迷現場為歐提茲歡呼。（美聯社）

Welcome to baseball immortality, David Ortiz.



📷 Milo Stewart Jr. pic.twitter.com/SrwHCmSCkw — National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) July 24, 2022

前紅襪傳奇名將「老爹」歐提茲（David Ortiz）進入了象徵不朽的殿堂，他25日在古柏鎮以英語和西班牙語發表演說，將他20年的偉大生涯歸功於身邊的人：「當你們都相信著一個人，你們就能改變他的世界。」歐提茲感謝紅襪球團、球迷、家鄉父老對他的支持，讓他擁有美好的棒球人生。

歐提茲效力雙城6季、紅襪14季，他在雙城第6季首度繳出單季20轟，但是雙城決定不要他了。另一位多明尼加的同胞佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez，名人堂投手）聽說歐提茲被釋出，就向紅襪高層力薦，當時的總管艾普斯頓（Theo Epstein）在2003年以125萬美元年薪簽下歐提茲。但是歐提茲還是不高興，他認為上場時間不夠。艾普斯頓就賣掉其他球員，讓歐提茲站穩DH位置，展開他輝煌的紅襪生涯。

歐提茲是個幽默的人，他不太會記人名，所以常直接稱呼對方為「Papi（老爹）」。結果有一位電視轉播員雷米（Jerry Remy）乾脆把歐提茲稱為「Big Papi（大老爹）」，這從此成為他的綽號，「Big Papi」最後與歐提茲的大名一同刻寫在名人堂的英雄碑。

強打者在生涯後期免不了火力下降，但歐提茲是個例外。他除了每年都穩定貢獻球隊，甚至在紅襪最後一季（2016年）出賽151場，繳出38轟、127打點（美聯打點王）、1.021攻擊指數（美聯最高），在MVP票選第6。當時他40歲了，沒想到還能打出令人驚嘆的謝幕球季。歐提茲生涯累積1.6億美元薪資，首度名人堂票選就以77.9%得票率跨越75%門檻﹑在故鄉多明尼加是個家喻戶曉的英雄人物。