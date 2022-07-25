世界首富馬斯克（Elon Musk）傳出與谷歌共同創辦人好哥們布林（Sergey Brin）的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）有染。

世界首富馬斯克（Elon Musk）傳出當小王，與谷歌共同創辦人好哥們布林（Sergey Brin）的妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）有染，導致布林與沙娜漢離婚，消息人士指出，馬斯克甚至當面跪地祈求布林原諒。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）24日引述消息人士指出，現年51歲的馬斯克於2021年底與多年好哥們、谷歌共同創辦人布林的妻子沙娜漢發展婚外情，導致布林與沙娜漢於今年1月訴請離婚，根據加州高等法院的紀錄，兩人離婚的原因為「不可調和的分歧」，布林在訴請離婚前幾周得知妻子與馬斯克發展出了短暫的婚外情。不過其實布林與沙娜漢的婚姻本來就已亮紅燈，據悉12月初馬斯克與沙娜漢發展關係時，布林與妻子就已分開，只是還住在一起，離婚文件顯示，12月15日為夫妻倆分開的日子。

World’s richest man’s reported fling with Nicole Shanahan is latest chapter in a tumultuous year for his personal and professional life https://t.co/3mGx21WGDM — The Telegraph (@Telegraph) July 24, 2022

馬斯克讓自己戴綠帽，也讓這對好哥們的友誼走上盡頭，消息人士指出，布林已要求財務顧問賣掉自己在馬斯克旗下公司的所有投資持份，目前尚不清楚他對馬斯克的投資份額到底有多少，僅知2008年特斯拉（Tesla）發生財務危機時，布林提供馬斯克50萬美元（約新台幣1494萬元）度過難關。

另外消息人士也透露，馬斯克對偷吃好友妻子相當懊悔，曾在今年稍早一場聚會上在布林面前單膝下跪，親自祈求老友原諒，為自己的錯誤深表歉意，布林雖然承認了馬斯克的道歉，但仍不常與他聯絡。

消息人士指出，馬斯克與沙娜漢的短暫婚外情始自2021年12月初在邁阿密舉辦的巴塞爾藝術展（Art Basel），巴塞爾藝術展實際上是藝術節，每年吸引全球各地富豪親臨現場。去年9月，馬斯克才與分合多次的加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）正式分開。

攤開他的私事時間軸，馬斯克堪稱真正的時間管理大師，2021年12月，他與格萊姆斯才透過代理孕母生下女兒，同年秋天，他也才與旗下公司高階主管琪莉絲（Shivon Zilis）生下一對雙胞胎。

熟知內情的人士指出，49歲的布林與沙娜漢的婚姻在2021年秋天就出現問題，主因在於新冠疫情及照顧3歲女兒。夫妻倆結婚將近4年，先前各自都有一段婚姻，布林與前妻沃潔斯基（Anne Wojcicki）育有2名孩子。

外媒先前就已經報導過布林與沙娜漢正在訴請離婚的消息，沙娜漢月初接受訪問時表示，衷心希望兩人能為了孩子，帶著尊嚴、誠實與和諧向前邁進，稱兩人都在朝這個方向努力。