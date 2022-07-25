台灣「桌球王子」江宏傑與日本「桌球天后」福原愛婚姻破局，去年7月正式離婚，福原愛此前已經低調返回日本生活，獨留江宏傑一人在工作與照顧家庭之間拉扯，她則是長達1年多時間未返台探視，近日爆出福原愛低調來台跟家人團聚，不料傳出就此失聯消息，男方也於昨天(7/24)突發IG限動談到此事，如今福原愛行蹤曝光，其閨密曝她已回到日本，反指江宏傑「趕盡殺絕」。

福原愛低調來台探視家人，不料江宏傑昨天卻發了黑底白字IG限動，劈頭就說：「不懂昨天這是什麼善意的交接？」，表示自前一晚福原愛帶走家人後就斷了聯繫，難掩心急與怒火，而同日福原愛的教練兼閨密湯媛媛，在微博發文透露福原愛已經返回日本，心疼福原愛身為一個母親，卻一年半沒見到家人，「多少苦多少淚都自己咽了下去，我都看在眼裡疼在心裡」。

湯媛媛反為福原愛抱不平，指江宏傑這期間不斷放出各種新聞，塑造好爸爸形象，但事實上卻是不斷阻饒福原愛帶家人回她家，如今福原愛終於赴台見家人，江宏傑明知家人很安全，「卻選擇去誣告、謊報失踪」，湯媛媛透露福原愛回到日本後已報平安，「江先生，你真的要這樣用網絡媒體趕盡殺絕一位媽媽嗎？」。

福原愛閨密發聲。（圖/微博）

福原愛在2021年突然轉回日本發展，今年7月與江宏傑離婚，在斷開5年婚之前，就被拍到婚內與A男在橫濱約會，隨後A男爆出也離婚，並傳出與福原愛以同居，有意再婚，卻遭A男的前妻踢爆福原愛倒追，更直指之所以跟老公離婚，都是因為她的介入，如今福原愛仍是感情新聞不斷，她因此積極上綜藝節目試圖轉型，但外界似乎不買單，輿論、批評不停歇。