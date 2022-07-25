潭子滷味攤命案疑與感情因素有關。（民眾提供）

台中市潭子火車站附近經營滷味攤的曾姓老板，24日深夜突然遭人持槍轟頭送醫，經搶救後仍不治。2名嫌犯駕車往市區逃逸，警方漏夜展開追緝，目前仍在緝凶中。初步了解，這起命案疑因感情因素有關，犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況而釀殺機。

24日晚上9時40分許，台中市消防局接獲通報，在台中市潭子區潭子街一段31巷靠近火車站附近有人受傷，消防人員到場發現1名男子頭部疑似槍傷、無呼吸心跳，緊急將人送往台中慈濟醫院急救。

34歲未婚的曾姓老闆自己經營滷味攤，平日大約下午4時30分，就會出來攤位準備營業前置作業。昨天深夜突然遭2名男子共乘一輛BMW轎車到攤位前；其中1人下車持槍對曾男開3槍後，坐上BMW轎車往市區逃逸。

附近攤商表示，他們聽到3聲槍響後出來查看，開槍的歹徒已不見蹤影，曾男倒在冰櫃前的地上，現場還留下一灘血跡，頭部中彈的曾男經搶救後仍不治。警方在現場發現3個彈殼，全力展開攔截圍捕兩名歹徒及深色BMW轎車。

家屬稱不知曾男為何被開槍，也未聽說他與人有結怨。經警方初步了解，犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛才犯下此案，警方在太平鎖定犯案車輛及對象，全力緝凶中，並將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源。