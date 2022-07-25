新北市三重區光復路昨(24)日發生一起酒駕死亡車禍，1名40歲吳姓男子酒後駕車，不慎撞到1名約50歲的保全蔡姓男子，沒想到吳男竟先停好車才回頭查看蔡男傷勢，但蔡男早已失去生命跡象，送醫後宣告不治，警方調查吳男為酒駕累犯，去年時吳男駕照就因酒駕遭吊扣至2024年，今還5度酒駕，警方依無照駕駛開罰外，又依公共危險、過失致死罪嫌將吳男移送法辦。

三重男是酒駕累犯！去年因酒駕時駕照遭吊銷至2024年，他昨無照酒駕撞死保全後， 他竟先停好車才報警。(三重警分局提供)

當時吳男駕駛一輛黑色的休旅車，從「台北科技城園區」的地下停車場正要開車駛離時，疑似視線死角沒有注意正蹲在地上修水管的蔡姓保全，結果直接撞上對方，當吳男發現自己疑似撞到東西後，第一時間不是下車查看，而是將車駛回地下停車場停好，再走回去查看，但這時蔡男已經沒有生命跡象。

警方與救護人員獲報趕抵現場後，立刻將蔡男送醫急救，但最後仍回天乏術，傷重不治，而警方對吳男實施酒測，酒測值竟測得0.58mg／l，當場將他以公共危險罪逮捕。

據《自由時報》報導，警方調查吳男住在林口，他去年酒駕前往龜山遭警方攔查時，酒測值0.5 mg／l，當時他因4度酒駕，駕照遭吊扣到2024年，而昨他竟無照駕駛還酒駕撞死保全。吳男辯稱他剛和朋友聚會完離開三重好樂迪，想說先將車子開出停車場再找代駕，怎料會撞死人，但警方不採信吳男說法，除依公共危險致人於死罪將吳男送辦外，又依無照駕駛開罰2.4萬元。

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