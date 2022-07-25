還是熱爆！氣象專家吳德榮表示，今依然受到熱帶大陸氣團影響，花東縱谷最高溫仍達40度左右，大台北38度。氣象局表示，周二、周三午後雷陣雨擴大，山區及中南部平地降雨機率較高。周四、周五雷陣雨機率逐日增加，周六、日大氣趨於不穩定，山區及部分鄰近平地，午後皆有局部雷陣雨及大雷雨。
同時，本周日本南方、台灣東方海面有熱帶擾動發展，但成颱機率偏低，約20%以下。
吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今（25日）氣溫僅較昨日微降1度左右，雖不易再創紀錄，各地仍極酷熱。花東縱谷最高溫大約仍在40度，大台北最高溫則在38度左右；各地中午前後紫外線達危險級，應避免戶外活動，防止熱傷害。
吳德榮表示，周二、三 （26、27日）高溫僅微降約1度、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意防曬、防中暑。降雨方面，氣象局表示，周二、三午後雷陣雨從山區往西半部平地擴展，其中山區及中南部平地降雨機率較高，清晨中南部有零星雨。
吳德榮表示，周四、五（28、29日）各地仍晴朗炎熱，熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加。周六、日（30、31日）台灣附近水氣多，大氣趨於不穩定，山區及部分鄰近平地，午後皆有局部雷陣雨的機率。
颱風方面，吳德榮說，最新歐洲模式模擬，本周日本南方、台灣東方海面有熱帶擾動發展，周五（29日）琉球附近機率最高達70%以上，距離台灣愈近、機率愈低，成颱機率則偏低，機率20%以下。中央氣象局的熱帶性低氣壓路徑潛勢預測圖也是類似看法。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。