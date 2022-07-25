還是熱爆！氣象專家吳德榮表示，今依然受到熱帶大陸氣團影響，花東縱谷最高溫仍達40度左右，大台北38度。氣象局表示，周二、周三午後雷陣雨擴大，山區及中南部平地降雨機率較高。周四、周五雷陣雨機率逐日增加，周六、日大氣趨於不穩定，山區及部分鄰近平地，午後皆有局部雷陣雨及大雷雨。

同時，本周日本南方、台灣東方海面有熱帶擾動發展，但成颱機率偏低，約20%以下。

最新(24日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬周五(29日20時)琉球附近機率最高達70%以上，距離台灣愈近、機率愈低(左圖)。最新(25日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(右圖)亦顯示類似的看法。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今（25日）氣溫僅較昨日微降1度左右，雖不易再創紀錄，各地仍極酷熱。花東縱谷最高溫大約仍在40度，大台北最高溫則在38度左右；各地中午前後紫外線達危險級，應避免戶外活動，防止熱傷害。

吳德榮表示，周二、三 （26、27日）高溫僅微降約1度、仍在高檔，各地晴朗酷熱，應持續注意防曬、防中暑。降雨方面，氣象局表示，周二、三午後雷陣雨從山區往西半部平地擴展，其中山區及中南部平地降雨機率較高，清晨中南部有零星雨。

吳德榮表示，周四、五（28、29日）各地仍晴朗炎熱，熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加。周六、日（30、31日）台灣附近水氣多，大氣趨於不穩定，山區及部分鄰近平地，午後皆有局部雷陣雨的機率。

颱風方面，吳德榮說，最新歐洲模式模擬，本周日本南方、台灣東方海面有熱帶擾動發展，周五（29日）琉球附近機率最高達70%以上，距離台灣愈近、機率愈低，成颱機率則偏低，機率20%以下。中央氣象局的熱帶性低氣壓路徑潛勢預測圖也是類似看法。