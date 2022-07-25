民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴持續延燒，他昨（24日）親自召開記者會，拿出了經法院公證的論文時間序，強調他的台大論文的發想、大綱和寫作在先，同時林的委任律師黃帝穎指出，台大社科院長蘇宏達與國民黨的關係「大家都清楚」，蘇稱該案為「醜聞」更是未審先判，要求蘇「應該自請迴避」。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，會要求蘇宏達迴避，與「綠營對學倫判定可能很悲觀，故開始先打預防針」和「變相承認惡整過蘇」有關。

「逆風的烏鴉」昨深夜以「黃帝穎為什麼要蘇宏達迴避？」為題，諷刺林智堅「「記者會十之八九都沒有超出大家估計的範圍，回應的方式過去大概也都說得差不多了。比較有噱頭的，大概就是出示了一些e-mail，還有引用了著作權法的條文。」「逆風的烏鴉」表示，法條部分等今天有空再說，要先談自己覺得很有趣的一個點，即「最後黃帝穎要蘇宏達迴避的部分。」

「逆風的烏鴉」指出，黃帝穎要蘇宏達迴避的理由，是蘇和國民黨關係很好，以及蘇給台大社科院同仁的信裡，已將此案定位為醜聞，明顯有了立場。「逆風的烏鴉」質疑，上述兩理由都很難成立，要說蘇宏達和國民黨關係很好，「那一票大法官、最高行政法院院長、監察院長、監察委員和民進黨關係好不好？甚至還有蔡英文親戚的，什麼時候迴避了？」

「逆風的烏鴉」也就「醜聞」的講法提到，所謂醜聞，即「足以影響聲譽的事件」，蘇宏達沒定調是誰抄誰，從現狀來看，不是余抄林就是林抄余，「不然就是上下交相賊互抄，說是『醜聞』不為過吧？」

「很明顯，黃這麼說的目的，不是真的要蘇宏達迴避」，「逆風的烏鴉」直言，黃帝穎當然知道蘇不會因他一句話而迴避。他指出，黃說那句話的目的是在鋪梗，「鋪什麼梗？就是鋪林智堅如果真被撤銷學位，或是被判定論文有重大瑕疵要怎麼回應的梗。」

而就民進黨副秘書長林鶴明日前受訪時「若台大在沒有說服力的情況下做出處分，說不定是幫候選人加分」的說法，「逆風的烏鴉」指出這同樣是在鋪梗。而「何謂有說服力、沒說服力？」「逆風的烏鴉」直言，就民進黨的立場，只要是處分就沒說服力，「那要如何『加分』呢？就是主打台大學倫委員會的公正性！」

「逆風的烏鴉」預測，民進黨已開始在做打下一場仗的準備，而該場仗「就是林智堅學位若被撤銷後，要攻擊誰？怎麼攻擊？」他指出蘇宏達「當然是一個大目標」，而台大校長管中閔「可能也無法幸免於難。」因此他直言，有趣的地方「第一個在民進黨對於學倫判定可能是很悲觀的，所以才會開始先打預防針。」「第二則是他們要蘇宏達迴避，其實就是變相承認自己過去惡整過蘇了吧？」