天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達加拿大，展開他自稱為「懺悔朝聖之旅」的6天訪問行程。他將與原住民社區進行深度會晤，盼有助於與加拿大原住民和解。

教宗方濟各首站飛抵艾德蒙頓市（Edmonton），原住民部落Alexis Nakota Sioux Nation的代表在現場以鼓聲和歌聲迎接教宗，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與總督西蒙（Marry Simon）親至機場向方濟各致意。

教宗稍早於推特發文說：「我希望在上帝的恩典下，我的懺悔朝聖之旅能夠為已經進行的和解之旅做出貢獻。 請陪我祈禱。」

原住民部落Treaty Six Grand大酋長阿爾坎德（George Arcand Jr.）在歡迎儀式上給了教宗一個串珠獎章，教宗回贈了一個小禮物。原住民倖存者代表戴佳雷（Alma Desjarlais）在現場迎接教宗，方濟各親吻她的手表示祝福。

現年85歲的教宗方濟各近月健康狀況變差，令人擔心他能否應付長達一週的出訪，這也是他2019年以來最長的一次外訪行程。此次行程安排上，他將全程以輪椅代步，今天除了歡迎儀式外，沒有安排其他活動，希望讓教宗充分休息。

教宗明天將造訪亞伯達省（Alberta）的馬斯克瓦西斯（Maskwacis）社區，與來自全國各地的寄宿學校倖存者會面，該社區距離艾德蒙頓市以北約100公里，它有一所由教會管理的公立寄宿學校Ermineskin India遺址。教宗將在當地公開發表談話，預料將再度向原住民社區道歉。

加拿大政府自1800年代末期至1990年代為止，陸續把大約15萬名第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和因紐特（Inuit）等原住民族兒童，送進教會經營的139所寄宿學校，切斷他們與原生家庭、語言和文化的連結。

許多原住民兒童在寄宿學校受到校長和教師肢體虐待和性侵，估計數以千計的孩童死於疾病、營養不良或照顧不周。自2021年5月以來，加拿大在這些學校的舊址陸續發現超過1300座無名塚。加拿大真相與和解委員會曾於2015年形容這段歷史是「文化滅絕」。

大酋長阿爾坎德稍早表示，倖存者已經承受了幾代人難以想像的創傷。他說，教宗承認歷史錯誤對他們來說是重要的時刻，讓他們的傷痛得以獲得撫慰。

77歲的寄宿學校倖存者布朗（Mabel Brown）從加拿大西北特區的因紐維克（Inuvik）小鎮出發前往艾德蒙頓市，與其他倖存者一起尋求寬恕和治癒。她希望這是一個讓她和其他族友們前進的機會。

教宗還將造訪加拿大魁北克市（Quebec City）和原住民特區的伊夸努市（Iqaluit）。

方濟各今年4月在梵蒂岡接見加拿大原住民代表團會晤時，當時發表了道歉談話。他說：「我全心全意告訴你們，我很痛苦。我和我的加拿大主教們一起向你們道歉。」

加拿大政府將為教宗的訪問花費超過3500萬加幣（約8.08億台幣），其中多數用於社區主導的活動儀式，並協助支付參予活動的寄宿學校倖存者的旅費。（編輯：高照芬）1110725