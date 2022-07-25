陷入論文抄襲疑雲的民進黨桃園市長參選人林智堅，昨（24）日召開記者會秀出相關時間軸及證據，除了針對台大國發所的論文強調他才是原創、絕無抄襲外，也指出中華大學論文的部分，從法律角度上來說著作權沒問題。不過國民黨立委林奕華表示，竹科管理局委託中華大學的合約內容中，其中一條明定所有參與者都必須遵守保密約定，怒批林智堅「做錯事不認錯還硬拗！」

林奕華昨日在臉書指出，林智堅在記者會上表示，他在2008年4月的研討會上與老師聯名發表論文時，著作權就已產生，論文也在6月26日口試告一段落，而科管局的案子是7月才結案，著作權轉移時並不會追溯，因此沒有問題；但她認為，重要的其實是竹科管理局與中華大學簽合約的時間。

林奕華強調，竹科管理局委託中華大學時，是在2007年12月簽的合約，比林智堅所述的所有時間點都還要早，且合約內容第8條明定「未經甲方（竹科管理局）書面同意，乙方（中華大學）不得將與計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，亦不得將其內容或成果對外公開。乙方並應要求所有實際執行計畫人員遵守保密約定」，也就是簽約的當下，所有參與者都必須遵守保密約定，「既然簽訂保密規定，怎能拿內容發表論文？」

林奕華說，昨日的記者會等於是認罪記者會，林智堅把委託研究成果提前發表，當成自己的碩士論文就是竊佔國產；事後再拿碩士論文當結案報告，就是貪污、用詐術盜領公款！