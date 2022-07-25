國防部將於今天下午1時30分至2點，在北部7縣巿舉行萬安演習，其中台北市首度實施於空襲警報發布後，行駛中車輛必須靠邊停放，車主必須下車配合疏散，等到警報結束後才能回到車上，期間市區公車、計程車也要停駛並下車避難，只有捷運正常行駛，若民眾經勸導仍不願配合，依法可處3萬以上、15萬元以下罰款。

此次萬安演習將於25至28日分區舉行，為每日下午1時30分至2時實施警報施放，25日為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南市、高雄市、屏東縣，28日為花蓮縣、台東縣及離島地區。

民眾需注意的是，今年萬安演習首度在台北市信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里等3個里，實施「車停，人就近疏散」的新做法，以符合戰時情況，北巿府除中央指定的廣居里外，將首度擴及全市進行防空疏散避難演練，包括街道、機關學校、市集、公司廠區及大眾運輸系統等，聽到警報聲應緊閉門窗 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

25日至28日下午將舉行萬安演習。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

台北市政府指出，演習期間若民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合，得引用民防法第25條規定，裁處3萬以上、15萬元以下罰款。