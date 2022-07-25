眾所期盼的《全明星4》將開拍！

《全明星運動會》從第一季開播以來就受到觀眾熱烈支持與喜愛，以體育競賽實境節目為主軸，挖掘演藝圈體能好手，不只公開紅隊、藍隊扎實訓練過程，兩隊緊張又刺激的對決更是讓觀眾一秒也不敢眨眼，深怕錯過精彩的每個瞬間。

今（24）日第四季加入黃隊後，即將正式播出三隊廝殺對決！在打開電視機收看之前，先跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看看《全明星運動會4》新面孔中20大超人氣明星有哪些人吧～

女藝人

No.5 卓君澤

繼蔡尚樺交出《全明星》主播棒後，由曾被日本媒體譽為「超美人主播」的卓君澤接下任務，小時候深受身為體育老師的父母影響，立志要和偶像徐裴翊一樣成為出色的體育主播，後來也順利在緯來體育台、FOX體育台實現夢想。

卓君澤喜歡在臉書粉絲團分享體育賽事，曾有代班經驗也讓不少《全明星》粉絲非常期待卓君澤在節目中主持表現，「展元配卓卓比較合理，兩個都當過體育主播」、「卓卓代班的那一次表現很好，因為徐展元本身就會做效果了，另一個搭配的人可以是走比較專業播報的路線」。

No.4 陳怡叡

擁有甜美外表的啦啦隊女神陳怡叡，曾先後擔任Uni Girls、LamiGirls、樂天女孩啦啦隊隊員，並擔任第7屆桃園電影節-熱血野球單元大使，甚至也跨域參與多部戲劇演出，像是Netflix近期正夯的《村裡來了個暴走女外科》，陳怡叡就飾演陽光醫院院長白菲力的女兒白美惠，讓觀眾看見她的不同面貌。

陳怡叡也在臉書分享自己剪去長髮、正式加入運動員行列，「雖然我不是體育班科生，我也知道訓練的路上一定非常辛苦，但是站上這麼多強者的賽場上，我會好好努力加油的，勇敢接受全部挑戰！」網友也給予祝福、期待陳怡叡賽場上的表現。

No.3 陳伊

曾出演《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》成員陳伊，擁有「甜心虎牙」的可愛稱號，前期擔任中華職棒LamiGirls團員，現在則是樂天女孩啦啦隊一員，與同團曉帆、梓甯組成「伊梓帆」女團出道。在臉書粉絲團擁有146萬名追蹤者的陳伊，時常分享外出活動的日常，近日宣布正式參與《全明星4》錄製，並秀出背號51號衣服，立馬掀起粉絲暴動，「這季一定會看！除了最美經理還有樂天長腿可愛的陳伊，不看可是自己的損失」、「期待陳伊的表現啊」、「伊伊最強，這樣我又有看第四季的動力了」。

No.2 陳妤

「巴柔萌妹」陳妤為台灣備受矚目的女演員，從植劇場《戀愛沙塵暴》中的林亦珊展露頭角，更因此獲得第52屆金鐘獎戲劇節目新進演員獎，後來在2019年參與《我們與惡的距離》飾演加害者妹妹李大芝，陳妤也跟著該劇播出迅速人氣飆升，並順利接下《國際橋牌社》、《可不可以，你也剛好喜歡我》等戲劇及電影女主角。喜歡挑戰不同角色的陳妤接下《全明星4》選手，讓長期關注的網友引頸期盼她的實力，「無論綜藝、戲劇、舞台表演等等所有演出，相信妳都會享受為角色所準備的每一段過程！」、「一定會全力支持最強女力陳妤」、「期待妳的戴資穎傳」。

No.1 林襄

《全明星4》的隊經理也大洗牌！擔任黃隊隊經理的林襄，被網友受封為「流量女神」、「新一代中學女神」等封號，在IG上更是狂吸123萬名襄粉追蹤，目前擔任樂天女孩啦啦隊成員的她，也受邀上《綜藝玩很大》、《綜藝大集合》、《飢餓遊戲》等知名綜藝節目，今（2022）年7月還獲選為美國TC Candler全球百大美女。這次擔任隊經理也讓林襄夢想成真，她也開心發文「我會在黃隊當你們的小太陽守護大家，好好輔助郭老大的」，粉絲們則湧進林襄IG留言「看來多睡覺是有用的」、「郭哥名言：林襄林襄，空氣好香；林襄林襄，真的好香」、「直接當黃隊粉了」。

男藝人

No.5 彭尊

在YouTube頻道「球給彭尊SPOOTD」擁有10.5萬人訂閱的彭尊，原本從事數位印刷、印製球衣工作，後來辭職後選擇做自己喜歡的事，挑戰刺青、拍片與剪片，希望藉由NBA冷知識、球員介紹、誰來報隊等系列影片，不只向外推廣台灣籃球，也讓觀眾更加認識運動大小事，幫助越來越多人認識台灣體壇優秀的籃球隊員。彭尊也在臉書粉絲專頁曝光《全明星4》參賽消息，網友則看好彭尊實力與表現，「預告的時候就瞄到彭尊在場邊了，儘管鏡頭很遠也很模糊，但還是認得出來」、「彭尊加油」。

No.4 夏浦洋

在台灣選秀節目《原子少年》一夕爆紅的男星夏浦洋，儘管最後在第11集火星成為最低分隊伍慘遭淘汰，仍不減夏浦洋的人氣，夏浦洋不僅為凱渥旗下藝人，陽光型男與親民的形象也讓他被網友稱為「國民舅舅」、「原子年齡天花板」。擅長體育項目的夏浦洋畢業於輔仁大學體育系，在《全明星4》選手名單曝光影片中，他以驚人的實力在跳遠比賽中贏得矚目，被受封本季「怪物新人」，讓錢薇娟也出聲搶人「你這麼強只能來我這隊」，網友看完預告更驚呼「身為救火隊一定要好好支持」、「夏浦洋體力驚人！」

No.3 黃宏軒

在2016年飾演《飛魚高校生》中17歲晴空高校飛魚泳隊F4忙內的「小軒肉」黃宏軒，不僅為戲勤練健身，甚至一度被水母電傷，後來在2018年參與中國選秀節目《青春有你》，也陸續接演《歸還世界給你》、《陰陽師》等戲劇、電影作品。年僅25歲的黃宏軒近期迷上玩滑板，在臉書和IG上大秀好身材，加入《全明星4》的消息曝光後也引發網友熱議，「從《飛魚高校生》認識黃宏軒，必須追一下吧」、「期待黃宏軒，希望有驚喜，其他選手都要加油」、「宏軒和夏浦洋是我唯一的動力，希望能在同一隊」。延

No.2 林輝瑝

凱渥旗下藝人林輝瑝從18歲就以模特兒身份出道，在2014年參加《中國好男兒》選秀節目，並於上海地區賽中脫穎而出，在最終決賽入圍全國12強，2018年在台灣電影《鬥魚》裡飾演余皓的拜把兄弟楊勳奇（阿奇），鮮明的人物性格也讓他打開知名度，近年以齊家寶一角在《機智校園生活》展現出色演技，和酒令（李星鏴）組成寶仔CP也大受粉絲喜愛。林輝瑝成為《全明星4》選手也獲得外界關注，「原來林輝瑝在《機智校園生活》中間跑去照顧爸爸齊校董，是跑來錄這個」、「有林輝瑝一定要追」、「我好喜歡輝瑝喔～看了《機智校園生活》就認識他了，好期待啊！」

No.1 郭泓志

被防護員取綽號為「三振蟑螂（K-cockroach）」、讓媒體譽為「不死鳥」的郭泓志，在《全明星4》中成為黃隊的領隊，不僅效力於台灣職棒統一7-ELEVEN獅、富邦悍將，也是台灣第四位進入美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的選手，以左投左打寫下首位在大聯盟擊出全壘打、進入大聯盟明星賽的台灣選手的紀錄。郭泓志繼成為《全明星觀察中》成員後，也成為《全明星運動會》第4季黃隊領隊，消息一出讓球迷們超級期待，「有不死鳥小小郭，這下我可能要從籃隊跳槽了」、「郭哥好帥，終於敲碗成真了，想看郭哥當領隊」、「無條件支持黃隊」、「身為棒球迷我要支持郭哥的黃隊啦」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年07月20日至2022年07月19日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全明星運動會4』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。