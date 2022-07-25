桃園雲豹專屬啦啦隊「電豹女Leopard Girls」的超人氣成員翊喬，年僅21歲的她，擁有C罩杯的姣好身材，除了是啦啦隊成員，更從人氣女團選秀節目《菱格世代DD52》脫穎而出，也從事直播與粉絲互動，廣受粉絲們喜愛，目前仍在求學階段，努力地兼顧好學業與演藝工作。

翊喬難得露出只穿小丁美臀，引發網友暴動。(圖/翊喬 IG)

翊喬常常在IG分享自己的美照，日前她Po出一組照片，上身穿的純白方領小可愛，下身脫去褲子，露出只有穿著同款白色小丁，渾圓挺俏的蜜桃臀若隱若現，似乎將少布料的小丁吃掉半截，充滿情慾的眼神看向鏡頭，更增添了女人味，網友在下方熱烈的表達感想「救命…我需要被止血」、「這是我人生第一次看到你屁股」、「天啊也太性感女神」。

翊喬從小就喜愛表演，國小還曾參加《超級偶像》選秀海選喬在選秀節目學習「如何抓鏡頭展現自己」，雖然沒有機會成為正式選手，甚至後來被淘汰，但靠著努力唱跳成為了「鬼牌」的隊長。她從網路影片慢慢自學唱歌，偶喜歡嘻哈、R&B音樂風格，目前也持續在籌備新專輯。

翊喬在創作方面也持續不斷精進自己，進而加入《1500聲量音創》的作詞班上課，《LOVE ? 》是她的第一首作品，與JINBO跟J.WIN 共同創作R&B歌曲，首次把對於現代愛情的看法寫進歌裡，被問到自己過往的情感狀況，她也坦言曾在愛情裡受過傷：「遇到過家暴男跟恐怖情人，一度對愛情失望，希望大家都能多愛自己一些。」