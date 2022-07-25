民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒，林昨(24日)開記者會反擊，強調他的台大論文的發想、大綱和寫作在先，中華大學論文的著作權也在先，「碩論是我原創，絕無抄襲」。民進黨今(25日)將召開記者會，要求台大社科院院長蘇宏達迴避論文審查。對此，與林同為台大國發所校友的國民黨文傳會副主委林家興昨(24日)晚指出，如今竟又可以如此赤裸對台大施壓，究竟是誰未審先判？竟然做賊喊抓賊？

林家興在臉書指出，沒想到，竟然還要專門開記者會攻擊蘇宏達老師，「意圖先把台大學倫會貼上政治偏頗的標籤，實在是相當惡劣。話說回來，敢這樣打台大，真的要確定哎，看到民進黨如此赤裸裸施壓台大校方的嘴臉，民眾心裡會怎麼想呢？民進黨是不是忘記，你們上次搞台大後來的下場如何啊」。

對此，國民黨發言人李明璇在現身林家興臉書留言表示，「我只想問林智堅自己的論文為什麼要老師、律師和鄭運鵬幫他講？他是不是真的很不熟自己的論文」。另外，有網友留言表示「塔綠班急了」、「直接請問林候選人所謂的責任是怎麼扛!別到時又把人給架走了」、「都上新聞鬧這麼大了還不叫醜聞，他們應該覺得媒體都他們控制的，沒有什麼醜聞一說吧」。