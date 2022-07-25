根據一項旨在緩解全球糧食短缺的協議，烏克蘭周日持續推進恢復從其黑海港口出口糧食的計畫，但也警告，如果俄羅斯炮擊奧德薩（Odesa）是將發動更多攻擊的信號，那麼糧食交付將受到阻礙。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）譴責俄羅斯上周六發動的襲擊是「野蠻行為」，這表示不能信任莫斯科會履行前一天才剛在土耳其和聯合國調解下達成的協議。

根據烏克蘭公共電視台Suspilne報導，烏克蘭軍方宣稱俄羅斯發射的導彈並未擊中港口的糧食存放區，也未造成重大破壞。基輔當局表示，恢復穀物出口的準備工作正在進行中。

烏克蘭基礎設施部長Oleksandr Kubrakov在臉書上發文表示，為了開始從我們的港口出口農產品，我們正持續進行技術方面的準備工作。

莫斯科和基輔上周五簽署的協議被譽為是一大外交突破，根據協議，烏克蘭的糧食出口得以恢復到每月500萬公噸的戰前水準，將有助於抑制全球食品價格飆漲。

惟澤倫斯基的經濟顧問Oleh Ustenko周日接受媒體訪問時提出警告，他表示，俄國對奧德薩發動攻擊意味著這個目標可能遙不可及。烏克蘭在未來9個月內可以出口6000萬公噸穀物，但如果港口營運被打斷，就可能需要長達24個月才能達到這個水準。