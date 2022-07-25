新北某間高中的方姓國文科老師，與5名男學生簽下「絕對服從契約」，長期透過職權之便，逼拍學生裸照、摸學生下體等行為，其中1名男學生的父親察覺後報警提告，同時通報校方。高等法院上月審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例等12罪，各判處其5月至3年6個月不等刑期。

判決書指出，39歲方姓男子為新北某高中的國文科老師，為S男學生的國文科老師，也為A、B、C、D男學生的班導，未料，方男卻假藉身為教師須監督學生的權勢之便，罔顧師生倫常，先後獲取5學生不為人知的祕密，再以監督學業為理由，與5學生分別訂立「絕對服從契約」。

檢警調查，方男曾要求B男在教室裸體，強迫拍下多張裸照，綑綁B男後，在強行摸下體等行為，其中A、C、S男均依方男為老師而選擇隱忍，但A男父親察覺兒子有異樣，詢問之下才得知方男的惡行，憤而通報校方並報警提告。

案經上訴，高等法院審理時，法官認定被害少年正值成長階段，面臨多方壓力，對於人生選擇徬徨無助，向老師尋求協助，但方男僅為滿足個人慾望，棄師生倫常不顧，實在不該。

法官考量，方男已與4名學生以各50至80萬元達成調解並履行完畢，另1名則以捐款16萬做為公益，均對5人道歉且寫下悔過書等，依成年人故意對少年犯強制猥褻、使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪等12罪，各處5月至3年6月不等徒刑。可上訴。