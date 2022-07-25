最近10戰9敗的天使終於在25日暫時止住頹勢，系列賽最終戰以9比1大勝衛冕軍勇士，躲開被橫掃的命運，拿下本季第40勝（55負）也提升了一些士氣。此戰天使首局就打下5分，天使已經兩個多月沒有見到這種鏡頭，也就是在前3局打完就領先對手4分以上。

代理總教練內文（Phil Nevin）前役莫名其妙大發雷霆或許收到效果，他提到天使很久沒有在首局繳出這種好表現。事實上這是天使近46局以來首度領先對手，他們近4戰被道奇和勇士按住腦袋痛打了31比5。

此戰第一棒大谷翔平飛球出局，緊接著沃德（Taylor Ward）轟出陽春炮，天使連敲5支安打，總計單局6安灌進5分。勇士先發投手安德森（Ian Anderson）本季不太穩定，45次四壞保送是美聯最多，首局被打爆他仍繼續投。第4局大谷翔平四壞保送，沃德敲安將他送回，也把安德森打退場。總計安德森3局失7分，自責分率從4.79大漲到5.31。

大谷4打數無安打，難得這次天使隊友振作了一回，不靠大谷就贏球，包括沃德、史塔西（Max Stassi）各敲3安猛打賞，史塔西還有3打點與三壘打演出。天使左投德梅斯（Reid Detmers）不再悲情，他最近8場先發，不管有沒有失分都是天使輸球，這次他摘得本季第3個勝投。德梅斯說：「當我們攻下那5分，我們就能繼續得分，這讓我們放開了手腳。」